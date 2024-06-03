واتساب عمر الذهبي بصورة منفردة (ضـد الحظر) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ .. مميزات منفردة سابق الكل في معرفتها

واتساب عمر الذهبي واحد من التطبيقات المعدلة لتطبيق الواتساب الأصلي، حيث قامت الشركة المطورة بتنزيل التحديث الجديد بالمميزات العديدة التي يمتلكها، ويتميز هذا التطبيق باللون الذهبي، ويحتل واتساب عمر جولد المرتبة السادسة بين التطبيقات المعدلة للتطبيق، حيث يأتي هذا التحديث بعد العنابي، والوردي، والأزرق، والأخضر، والأحمر، كما يتميز هذا التطبيق عن باقي النسخ المعدلة للمطور عمر بعدة مميزات سنقوم بعرضها لكم خلال سطور هذا المقال.

مميزات واتساب عمر الذهبي

يتميز واتساب عمر الذهبي عن غيره من التطبيقات بعدة مميزات جعلته محل بحث الكثير من مستخدمي تطبيقات الدردشة، ومن أبرز هذه المميزات وأهمها ما يلي:

يمكن من خلال هذا التطبيق إضافة رسائل مجدولة يمكن أن تقوم بإرسالها في وقت لاحق تقوم أنت بتحديده.

كما يمكن أيضا تخصيص الرد التلقائي على الرسائل.

يمكن إضافة ميزة إرسال إشعار إليك في حين وضع أحد الأصدقاء حالة أو قام بتغيير صورة الملف الشخصي.

إمكانية إرسال اكثر من 90 صورة دفعة واحدة لعدد من الأشخاص.

يحتوي هذا التطبيق على أكثر من 4000 تصميم متوفر للتنزيل، يمكن أن تقويم بتغيير السمات كما يتراء لك.

تتمكن من خلال هذا التطبيق تحميل حالات جهات الاتصال من صور وفيديوهات.

تستطيع ان تقوم بارسال رسالة نصية لرقم غير محفوظ لديك.

مشاركة الملفات والوسائط ذات حجم كبير

يمكن من خلال استخدام واتساب عمر الذهبي أن يقوم المستخدم بمشاركة ملفات يصل حجمها الى 2 جيجا بايت، حيث جاء هذا التحديث بالعديد من المميزات التي مكنت المستخدمين من ارسال الملفات والوسائط بحجم كبير وبجودة عالية HD، بالإضافة إلى ذلك قام أيضا بإضافة ميزة عمل ردود فعل سريعة للرسائل عبر الرموز التعبيرية، وذلك حتى يساعد المستخدمين من ارسال ردود فعلهم بسرعة داخل الدردشة عن طريق إرسال رموز تعبيرية، ويتم فعل ذلك عن طريق النقر على الرمز المراد إرساله دون إضافته في رسالة خاصة به.