اعتدمت رسمياً ٨٦,٢٪؜.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر www.alexandria.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٤ الترم الثاني، شهدت الدقائق القليلة الماضية اعتماد نتيجة نهاية العام الدراسي 2024/2023 وجاءت النتيجة بنسبة نجاح عالية ومطمأنه بشكل كبير ومرضي للطلاب وأولياء الأمور، إليكم تفاصيل اعتماد النتيجة ورابط وخطوات الاستعلام عنها بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024

اعتمد السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2024 ترم ثاني بنسبة نجاح 86.2% لتكون نسبة النجاح أعلى من العام الماضي ب 3%، كما تم أيضاً الإعلان عن أسماء اوائل الاعدادية بجميع الادارات التعليمية وتقديم التهنئة لهم على مجهوداتهم ودرجاتهم لهذا العام الدراسي، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم اعلان موعد بدء التظلمات على النتيجة سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٤ على أن تستمر لمدة ١٥ يوماً من تاريخه.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية 2024 برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 الترم الثاني عن طريق رقم الجلوس أو الاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو البوابة الإلكترونية للمحافظة وموقع نتيجة نت، وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-