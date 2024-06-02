مبروك للجميع.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

لا تزال عمليات البحث مستمرة عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، بالعراق وذلك بعد أن انتهى جميع الطلبة و الطالبات من تأدية امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024 وهو ما يعني انتقالهم لمرحلة جديدة في التعليم ولكن بعد معرفة النتيجة والاطمئنان على جميع درجاتهم بجميع المواد الدراسية والتي تؤكد على تجاوزهم لهذه المرحلة من التعليم والبدء في مرحلة جديدة من التعليم قبل الجامعي.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

وحتى هذه اللحظة لم ينتهوا بعد من تصحيح أوراق امتحان الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024، وذلك تمهيدا للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 والتي ستعلن عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإضافة إلى موقع “نتائجنا الإلكتروني”.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

ويذكر أن خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط، الدور الأول لعام 2024 يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، أو موقع نتائجنا الإلكتروني تحديد نوع النتيجة التي ترغب في الاستعلام عنها و السنة الدراسية، وذلك من خلال الضغط عليهم إدخال جميع بيانات الطالب أو الطالبة، والتي تتمثل في الاسم ورقم الجلوس بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، قم بالضغط على كلمة “بحث أو استعلام” ستظهر أمامك النتيجة شاملة درجات كل مادة والمجموع الكلى للطالب أو الطالبة

كيفية تقديم التظلمات على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

وجدير بالذكر أيضًا أن وزارة التربية والتعليم العراقية، قامت بتخصيص موقع للطلاب الراغبين في تقديم تظلم على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي: