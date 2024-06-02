الاجازة امتى.. موعد عيد الاضحي في الكويت 2024 الحكومة تحدد بشكل رسمي

موعد عيد الاضحي في الكويت 2024 ، يعتبر عيد الأضحى في الكويت من أهم الأعياد الدينية والاجتماعية، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء البلاد بفرحة وسرور تشهد الشوارع، خلال هذه الفترة إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين يستعدون لهذه المناسبة بشراء الأضاحي وتبادل التهاني والزيارات الاجتماعية.

موعد عيد الاضحي في الكويت 2024

يتم تحديد موعد عيد الاضحي في الكويت 2024 استناداً إلى رؤية الهلال في اليوم السادس من شهر يونيو عام 2024 وذلك لتحديد يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن تكون التواريخ كما يلي:

وقفة عرفة ستكون في يوم 15 يونيو 2024 الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1445 هجريا هذا اليوم يعتبر من أعظم أيام الحج.

حيث يقف الحجاج على جبل عرفات للدعاء والاستغفار.

أول أيام عيد الأضحى المبارك يصادف يوم 16 يونيو 2024 الموافق 10 من شهر ذي الحجة 1445 هجريا في هذا اليوم يبدأ المسلمون بذبح الأضاحي إحياء لسنة النبي إبراهيم عليه السلام وتوزيع لحوم الأضاحي على الأهل والأقارب والفقراء.

ثاني أيام عيد الأضحى المبارك سيكون في يوم 17 يونيو 2024 الموافق 11 من شهر ذي الحجة 1445 هجريا يستمر المسلمون في الاحتفال وتقديم الأضاحي وزيارة الأقارب والأصدقاء.

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك سيكون في يوم 18 يونيو 2024 الموافق 12 من شهر ذي الحجة 1445 هجريا يستمر المسلمون في ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم، ويعد هذا اليوم من أيام التشريق التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله.

رابع أيام عيد الأضحى المبارك يصادف يوم 19 يونيو 2024 الموافق 13 من شهر ذي الحجة 1445 هجريا هذا اليوم هو آخر أيام التشريق ويختم المسلمين في احتفالاتهم بالعيد والقيام بمزيد من العبادات والأضاحي.

عيد الأضحى المبارك في الكويت 2024-1445

هناك العديد من مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى أبرزها ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين جزءا أساسيا من احتفالات عيد الأضحى في الكويت، مما يعزز روح التضامن والتكافل في المجتمع هذه الأعمال الخيرية تعكس القيم الإسلامية العميقة التي تحث على مساعدة الآخرين وتقديم العون للمحتاجين.