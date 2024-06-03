حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 100 دينار بأمر من العاهل الملكي … التنمية الاجتماعية بالأردن توضح

في ظل انتشار الشائعات والأخبار غير المؤكدة تلعب الوزارات الرسمية دورا حيويا في توضيح الحقائق وتبيان الوضع بوضوح وفي هذا السياق قامت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن بتوضيح الحقيقة حول الأنباء التي تم تداولها حول صرف مكرمة ملكية بقيمة 100 دينار بأمر من جلالة الملك كهدية عيدية للمواطنين في عيد الأضحى للعام 1445 هجري وقد نفت الوزارة هذه الشائعات بشكل قاطع مؤكدة عدم وجود أي تعليمات ملكية تصدرت بصرف مكرمة ملكية في هذا السياق كما تعكس هذه المقدمة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من الحقائق قبل تداول الأخبار وتسليط الضوء على دور الحكومة في توضيح الأمور للمواطنين.

حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 100 دينار

بعد تلقي وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية العديد من الاستفسارات حول صحة صرف مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك و تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حيث قامت الوزارة بالرد الرسمي لتوضيح الأمر ونفت الوزارة بشكل قاطع وجود أي أوامر ملكية تؤكد على صرف مكرمة ملكية في هذا الإطار وأكدت أن كل ما يتم تداوله هو توقعات فقط ولا يزيد عن ذلك وقد ذكرت الوزارة أيضا أن آخر مرة تم فيها صرف مكرمة ملكية بأمر من العاهل الأردني كانت في عام 2022 مما يعزز صحة تصريحاتها ويؤكد عدم وجود صرف مكرمة ملكية حاليا.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن

بعد التأكد من عدم وجود زيادات أو مكرمات ملكية كما يشاع يمكن الآن للمواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ومعرفة القيمة المستحقة لها شهريا وذلك من خلال الخطوات التالية: