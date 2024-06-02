تفاصيل:أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ” هل تصرف الوجبة الأخيرة قبل عيد الأضحى”

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ، والتي من المتوقع أن يتم إعلانها قبل عيد الأضحى المبارك وخاصة وان تم تأخيرها بشكل كبير للغاية ما يثير قلق المواطنين في العراق حول موعد صدورها، والذى كان من المفترض أن يتم صرفها في شهر رمضان الماضي وهى لدفعة الخاصة بالوجبة السابعة ، والتي يمكن الاستعلام عنها فقط عبر منصة مظلتى المتخصصة بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بالعراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق عدة برامج دعم متنوعة إلي مواطنيها في العراق ومن اشهر واضخمها مالية هى الرعاية الاجتماعية التي يتم صرفها إلي فئات متعددة في العراق من المستحقين ، ومنهم الأرامل والمطلقات ، وأصحاب الدخل المنخفض ، والعاطلين عن العمل مع تقديم جميع ما يثبت حالتهم المالية والاجتماعية من اجل الحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية والتي تشرف عليها الوزارة ويتم اختيار المستحقين بعد الفحص الدقيق إلى بياناتهم وأوارقهم يتم إعلانهم إلكترونيا عبر منصة مظلتى.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

يتسال المواطنون في العراق فى الأيام الماضية عن موعد صرف الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة والأخيرة حتي الآن ، والتي من المفترض انه سوف يتم صرفها في عيد الأضحى المبارك ولكن ما يتم تداوله بخصوص هذا الشان ليس من أي مصادر رسمية وفى انتظار أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نن موقع إعلان أسماء المشمولين بالعراق الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتى من خلال الرابط هنا ومن ثم أبدا في تسجيل بياناتك بشكل صحيح وهى رقم الهوية وتحديد رقم الوجبة ولدفعة ولمحافظة التابع لها