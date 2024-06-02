رسمياً.. موعد عيد الاضحى في الاردن 2024 وبداية الإجازة للعاملين في الدولة

موعد عيد الاضحى في الاردن 2024، حيث تزايدت التساؤلات بين المواطنين والمقيمين حول المواعيد الرسمية للعطلات يتزايد الاهتمام بمعرفة أيام العطلات الرسمية في كافة القطاعات سواء العامة أو الخاصة، في هذا الوقت الحالي.

تعمل الحكومة الأردنية جاهدة على إعلان موعد عيد الأضحى وتحديد الإجازات الرسمية لتمكين المواطنين والمقيمين من التخطيط للاحتفالات والنشاطات، خلال هذه الفترة الهامة ينتظر من الحكومة أن تقدم الإعلان الرسمي في الوقت المناسب قبل حلول العيد لضمان استعداد الجميع للاحتفال بالمناسبة بالشكل المناسب.

موعد عيد الاضحى في الاردن 2024

تستعد المملكة الأردنية لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ والذي يتوقع أن يتم مساء يوم الخميس 6 يونيو 2024، من جانب آخر أعلن معهد البحوث الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق يوم الجمعة 7 يونيو بناءا على هذه التقديرات الفلكية يتوقع أن يحل عيد الأضحى المبارك في الأردن لعام 2024 يوم الأحد 16 يونيو والذي يصادف العاشر من شهر ذي الحجة 1445 هـ وفقًا التقويم الهجري.

هذه التوقعات تعتمد على الرؤية الفلكية للهلال والتي تعد معيارًا أساسيا لتحديد بداية الشهر الهجري، وبالتالي تحديد موعد عيد الأضحى تحتفل الدول الإسلامية بهذا العيد الكبير الذي يأتي بعد وقفة عرفة في التاسع من ذي الحجة، حيث يؤدي المسلمون شعائر الحج ويتقربون إلى الله بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين.

إجازة عيد الأضحى للموظفين في الأردن

يترقب الجميع القرار الرسمي من الحكومة الاردنية بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لتحديد يوم الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك بناءا على هذه التوقعات، من المرجح أن تمتد إجازة عيد الأضحى لعام 2024 إلى تسعة أيام متواصلة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حيث ستكون الإجازة مدفوعة الأجر تفاصيل الإجازة المتوقعة: