تحقق من نتيجتك الآن! رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية 2024 الترم الثاني

يساعدك رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية 2024 الترم الثاني الطلاب في معرفة النتيجة الخاصة بهم، وفي خلال دقائق سوف يتم الإعلان عن نتائج طلاب الشهادة الاعدادية في الاسكندرية، حيث تولي وزارة التربية والتعليم وأيضًا التعليم الفني اهتمام كبير بهذه الشهادة بشكل خاص، وذلك نظرًا لأنها تحدد مستقبل الطلاب التعليمي وما إذا كانوا سوف يكملون تعليمهم بمرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية 2024 الترم الثاني

يمكن استخدام رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية 2024 الترم الثاني للحصول على نتيجة الطلاب، والجدير بالذكر أن مدير مديرية الاسكندرية قد أوضح أن نسبة النجاح في هذا العالم عالي وذلك بفضل الأسئلة السهلة التي تم وضعها للطلاب بجانب توفير مناخ ملائم خلال فترة الامتحانات، وتتمثل خطوات الاستعلام عن النتيجة فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى البوابة الرسمية لمحافظة الإسكندرية أو من خلال نتيجة نت.

بعدها يتم تسجيل الدخول لصفحة الخدمات.

ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

بعد ذلك ينبغي كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيرًا أنقر على كلمة بحث، وسوف تظهر النتيجة أمامك.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

قد تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الترم الثاني في يوم الخميس الموافق يوم 23 من شهر مايو الماضي عام 2024 ميلاديًا، وقد وصل عدد الطلاب الذين تقدموا لخوض الامتحانات لنحو 104113 طالب، كذلك قد تم تأدية الامتحانات داخل عدد 384 لجنة امتحانية على مستوى جميع أنحاء المحافظة، وكذلك أكد وكيل وزارة التربية داخل الاسكندرية عربي أبو زيد أن العينات العشوائية الخاصة بتصحيح الامتحانات مرتفعة في جميع الإدارات هذا العام ومبشرة، وقد وضح أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال دقائق.