موعد عيد الاضحي في الجزائر 2024 الحكومة الجزائرية تعلن

موعد عيد الاضحي في الجزائر 2024، شهدت الجزائر ارتفاعا في عدد الاستفسارات والبحوث التي قام بها المواطنون لمعرفة موعد عيد الأضحى لعام 2024، حيث انتشرت تلك الاستفسارات بشكل واسع نظرا لقرب قدوم موسم الحج للعام 1445 هجريا، وقد أعلنت الحكومة الجزائرية أن موعد عيد الأضحى لعام 2024 في الجزائر سيتم تحديده بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة.
وفي هذا السياق أشارت الحكومة إلى أن يوم عرفة قد يكون يوم 15 أو 16 يونيو بناءا على رؤية الهلال، ومن ثم يتم تحديد يوم عيد الأضحى استنادا إلى ذلك، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد عيد الأضحى في الجزائر بعد التأكد من رؤية الهلال.
موعد عيد الاضحي في الجزائر 2024
من خلال البحوث المتزايدة والشائعة بين المواطنين في الجزائر لمعرفة موعد عيد الاضحي في الجزائر 2024 يعتمَد على إعلانات هيئة البحوث الفلكية بالجزائر في تحديد المواعيد الرسمية العطلات والأعياد، بما في ذلك موعد عيد الأضحى لهذا العام يحتفل المسلمون بعيد الأضحى مرة واحدة في السنة ويشتركون في هذه الاحتفالات في جميع أنحاء العالم.
ووفقا لتقديرات هيئة البحوث الفلكية فإنه من المتوقع أن يكون يوم العيد المبارك لعام 2024 في الجزائر يومي 16 و17 يونيو 2024، ويرجح أن يكون يوم الوقوف على عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو، وعليه يأتي يوم العيد يوم الأحد 16 يونيو الذي يلي مباشرة يوم الوقوف على عرفات.
جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024
بالنسبة لجدول العطل الرسمية في الجزائر لعام 2024 فإنه يشمل مجموعة متنوعة من العطل والمناسبات الهامة وفيما يلي التفاصيل:
- تبدأ العطلة الصيفية لطلاب المدارس في 4 يونيو 2024 وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.
- يصادف عيد الأضحى المبارك في 16 يونيو حتى 18 يونيو 2024 حيث تعتبر هذه الأيام عطلة رسمية.
- تأتي عطلة رأس السنة الهجرية في 7 يوليو 2024 وهي أيضا عطلة رسمية في البلاد.
- يحتفل بيوم عاشوراء في 26 يوليو 2024 ويعتبر هذا اليوم أيضا عطلة رسمية.
- تصادف عطلة المولد النبوي الشريف في 15 سبتمبر 2024 وتكون هذه العطلة أيضا عطلة رسمية.
- يحتفل بعيد الثورة الجزائرية في 1 نوفمبر من كل عام ويكون هذا اليوم عطلة رسمية.
- تلك العطل الرسمية تعتبر فرصة للمواطنين والمقيمين في الجزائر للاحتفال والاسترخاء كما تمثل فرصة لتجديد الروح والطاقة لمواصلة العمل والتحصيل العلمي بعد انتهاء العطلة.