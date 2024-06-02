موعد عيد الاضحي في الجزائر 2024 الحكومة الجزائرية تعلن

موعد عيد الاضحي في الجزائر 2024، شهدت الجزائر ارتفاعا في عدد الاستفسارات والبحوث التي قام بها المواطنون لمعرفة موعد عيد الأضحى لعام 2024، حيث انتشرت تلك الاستفسارات بشكل واسع نظرا لقرب قدوم موسم الحج للعام 1445 هجريا، وقد أعلنت الحكومة الجزائرية أن موعد عيد الأضحى لعام 2024 في الجزائر سيتم تحديده بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وفي هذا السياق أشارت الحكومة إلى أن يوم عرفة قد يكون يوم 15 أو 16 يونيو بناءا على رؤية الهلال، ومن ثم يتم تحديد يوم عيد الأضحى استنادا إلى ذلك، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد عيد الأضحى في الجزائر بعد التأكد من رؤية الهلال.

موعد عيد الاضحي في الجزائر 2024

من خلال البحوث المتزايدة والشائعة بين المواطنين في الجزائر لمعرفة موعد عيد الاضحي في الجزائر 2024 يعتمَد على إعلانات هيئة البحوث الفلكية بالجزائر في تحديد المواعيد الرسمية العطلات والأعياد، بما في ذلك موعد عيد الأضحى لهذا العام يحتفل المسلمون بعيد الأضحى مرة واحدة في السنة ويشتركون في هذه الاحتفالات في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقديرات هيئة البحوث الفلكية فإنه من المتوقع أن يكون يوم العيد المبارك لعام 2024 في الجزائر يومي 16 و17 يونيو 2024، ويرجح أن يكون يوم الوقوف على عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو، وعليه يأتي يوم العيد يوم الأحد 16 يونيو الذي يلي مباشرة يوم الوقوف على عرفات.

جدول العطل الرسمية في الجزائر 2024

بالنسبة لجدول العطل الرسمية في الجزائر لعام 2024 فإنه يشمل مجموعة متنوعة من العطل والمناسبات الهامة وفيما يلي التفاصيل: