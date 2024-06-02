موعد عيد الاضحى في ألمانيا 2024 مواعيد صلاة العيد في المدن المختلفة

موعد عيد الاضحى في ألمانيا 2024، في ألمانيا من المقرر أن يبدأ عيد الأضحى المبارك لعام 2024/1445 يوم الخميس وهو واحد من أبرز الأعياد الإسلامية التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم يشكل عيد الأضحى فرصة للمسلمين للاحتفال بالتضحية والتكافل الاجتماعي، حيث يقومون بذبح أضحية الهدي في هذا اليوم الكريم.

وبالنسبة للمسلمين المتواجدين في ألمانيا، فإن عيد الأضحى يعد فرصة لهم للتقرب إلى الله وتعزيز روح التضامن والتكافل في المجتمع يقوم المسلمون في ألمانيا بإقامة صلوات العيد في المساجد والمصليات تليها فعاليات احتفالية تجمع بين أفراد المجتمع المسلم في البلاد.

موعد عيد الاضحى في ألمانيا 2024

زادت الاهتمامات والباحثات لدى العديد من المواطنين في ألمانيا لمعرفة موعد بداية عيد الأضحى لعام 2024/1445، حيث يعد عيد الأضحى من الأحداث الدينية البارزة في العالم الإسلامي ويحتفل به بفرحة وبهجة من قِبل المسلمين في جميع أنحاء العالم يقوم بعض المسلمين بأداء فريضة الحج في هذا اليوم المبارك، بينما تتجمع العائلات للاحتفال بالعيد وتبادل الزيارات والعزومات مع الأصدقاء والأقارب وتتناول وجبات شهية من لحوم الأضاحي.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في ألمانيا أن اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك لهذا العام سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ومن المتوقع أن يستمر العيد لمدة أربعة أيام متتالية.

صلاة عيد الأضحى الساعة كم

صلاة العيد تعد من أبرز الطقوس الدينية في الإسلام وتتميز بتوقيتها المحدد الذي يعكس روح الاحتفال والتقرب إلى الله في هذه المناسبة المباركة تصلّى صلاة العيد في يوم عيد الأضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها بحجم رمح وهذا يعادل ما يقدر بحوالي ربع إلى ثلث الساعة بعد طلوع الشمس في تلك اليوم المبارك وعلى وجه التحديد تقام هذه الصلاة في تمام الساعة السابعة والسبعين من صباح ذلك اليوم.

تعتبر صلاة العيد من أهم الصلوات في الإسلام حيث يلتف المسلمون حول المصليات والمساجد لأدائها بتواجد كبير وبهمة عالية، مما يعكس الروح الاجتماعية والروحانية لهذا اليوم المميز وفي يوم عيد الأضحى يلبس المسلمون أفخر ملابسهم ويتبادلون التهاني والتبريكات ويعبرون عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة.