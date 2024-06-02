“عيش المغامرة والإثارة” تحميل لعبة Call of Duty للكمبيوتر بإصدارها الجديد

تحميل كل أجزاء لعبة Call of Duty للكمبيوتر من أشهر سلاسل الألعاب المغامرة والتي تتميز من عادات اصدرات الألعاب يتميز كل إصدار في تحميل لعبة كول اوف ديوتي بأحدث الرسومات والمهارات ومغامرات مختلفة، كما يحتوي كل إصدار على مهام جديدة ومختلفة لا تشبه الإصدارات السابقة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تحميل لعبة Call of Duty للكمبيوتر.

تحميل لعبة Call of Duty للكمبيوتر

ان كنت تريد تحميل لعبة كول اوف ديوتي فعليك اتباع خطوط بسيط وسهل من خطوات آمن ومباشر على جهاز الكمبيوتر، وهي كالتالي.

يجب عليك اختيار عنوان Call Of Duty Modern Warfare.

بعد فتح مشغل متجر net .

قم باختيار لعبة Modern Warfare وتوجد في أسفل قائمة Games.

البدء في عملية التحميل.

عبر الضغط على Play For Free.

اختيار مسار اللعبة وبدء التحميل.

عليك اختيار المسار الذي تريد وضع اللعبة داخله من خلال النقر على Change ولكن يجب مراعاة اأن اللعبة مساحتها 85 جيجا، بعد اختيار المسار يجب عليك النقر على Start Install.

ها قد بدأ التحميل.

يجب عليك الآن الانتظار حتى يتم تحميل اللعبة وتنصيبها وعند اكتمال التحميل ستتحول كلمة Play من اللون الأسود إلى اللون الأخضر.

ماهي لعبة Call of Duty للكمبيوتر

هي سلسلة العاب اكشن وحركات تناول احدث الحروب وتقوم الشخصية الرئيسية في اللعبة بإتمام المهام وإنجازها، أجزاء اللعبة متوفر لتشغيل على عادات منصات منها أجهزة بلايستيشن واكس بوكس وأجهزة الكمبيوتر التي تدعم التشغيل بطريقة ويندوز، وتم تطوير النظام يدعم التشغيل على الهواتف الاندرويد، واللعبة موجودة بجميع أجزاءها على جوجل بلاي مجانا .

بالنسبة لا مهمة اللعبة لم تعد تعتمد علي المهام السريه والمخابراتية ، بل جمعت المهام المتنوعة في الطبيعة والتي تشمل عنصر مثل فك الاشتباكات مهمات الإنقاذ والسيطرة على القتال الشعبي ومساعدة القوات الخاصة وقوات الشرطة لإتمام مهمتهم على أكمل وجه.

عند بدء اللعبة عليك تحميل كل أجزاء اللعبة لان كل أجزاء اللعبة تعتمد على القتال والمهاجمة والمطاردة.