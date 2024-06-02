نزلها واسعد اولادك.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 نايل سات لجميع الأطفال في كل الزطن العربي

تردد قناة بطوط الجديد 2024، قناة بطوط تعتبر واحدة من القنوات الفضائية العربية التي نجحت في جذب جمهور واسع خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاعت زيادة شعبيتها بشكل ملحوظ من خلال تقديم محتوى متنوع ومثير يلبي اهتمامات مختلف فئات الجمهور، يتميز اهتمام قناة بطوط بالبرامج الترفيهية والثقافية مثل البرامج الكوميدية والمسابقات والأفلام والمسلسلات بالإضافة إلى ذلك،

تقوم القناة بإنتاج محتوى خاص بها بالإضافة إلى شراء حقوق بث محتوى من مصادر أخرى، بفضل هذا المحتوى المتميز والتنوع الذي تقدمه أصبحت قناة بطوط واحدة من القنوات المفضلة لدى الجمهور العربي، يبحث الكثيرون عن تردد بثها لمتابعة برامجها المثيرة والممتعة، مما جعلها محط أنظار العديد من المشاهدين الذين يتطلعون للاستمتاع بمحتوى القناة الرائع.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

ما يميز قناة بطوط هو استمرارية بثها على مدار الساعة دون توقف حيث تعمل بأقصى طاقتها طوال اليوم دون أي انقطاعات أو فترات صيانة تتميز القناة أيضا بجودة عالية جدا في عرض محتواها، حيث تنافس الجودات العالمية وتوفر صوت سلس ومريح لجميع المستمعين فيما يلي ترددات قناة بطوط الجديدة لعام 2024:

تردد قناة بطوط على النايل سات

التردد: 11494

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة بطوط على عرب سات

التردد: 11594

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

يتيح هذا التحديث للمشاهدين الوصول إلى قناة بطوط بجودة عالية وبث مستمر سواء عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات مما يسهل عليهم متابعة برامجها ومحتواها المتميز في أي وقت ومن أي مكان.