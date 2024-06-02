هسة.. تنزيل الان spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

يبحث آلاف المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة والتي لم يعلن موعد الكشف عنها إلى الآن حيث لم تصرح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الإعلان عن موعد صدور كشف أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية الذي قدمته الحكومة العراقية للمواطنين ذو الدخل المحدود والمحتاجين إذا توفير لهم حياة معيشية كريمة و خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة
يستطيع المستفيدين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد أحمد الاسدي و إشارة مصدر تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأنه جاري عملية الفحص لجميع الطلبات المقدمة ليتم فرزها ويمكن الاستعلام عن المشمولين من خلال هذه الخطوات:
- أولا الانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية من هنا.
- ثم انقر على خانة قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.
- ومنها قم بالنقر على خانة أسماء المشمولين برعاية الاجتماعية الواجبة السابع 2024.
- ثم انقر على المحافظة المقيم بها الشخص المستعلم.
- بعدها اكتب كافة البيانات المطلوبة منك في الطلب والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي للشخص المستعلم.
- ثم انقر على ايقونة البحث.
- بعدها سوف تظهر لك الكشوف مباشرة تستطيع تحميلها على جهازك بسهولة.
- ثم افتح الكشوف وقم بالبحث عن اسم المستعلم.
الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الشروط اللازمة للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية المقدم من الحكومة العراقية لمساعدت الفئات الاقل دخلا حيث وتتمثل الشروط فيما يلي:
- أن يكون الشخص حاصل على الجنسية العراقية.
- وأن يقطن الشخص بإحدى محافظات العراق.
- وأن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 حتى 60 عام.
- أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أشخاص.
- أن لا يملك الشخص دخل ثابت شهرياً.