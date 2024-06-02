هسة.. تنزيل الان spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

يبحث ‏آلاف ‏المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة ‏والتي لم يعلن موعد الكشف عنها إلى الآن حيث لم تصرح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الإعلان عن موعد صدور كشف ‏أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية الذي قدمته الحكومة العراقية للمواطنين ذو الدخل المحدود والمحتاجين ‏إذا توفير لهم حياة معيشية كريمة و خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

‏يستطيع المستفيدين ‏الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة ‏من خلال منصة مظلتي الإلكترونية بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد أحمد الاسدي و إشارة مصدر تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأنه جاري عملية الفحص ‏لجميع الطلبات المقدمة ليتم فرزها ‏‏ويمكن الاستعلام عن المشمولين من خلال هذه الخطوات:

‏أولا الانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية من هنا . ‏

ثم انقر على خانة قسم هيئة الرعاية الاجتماعية. ‏

ومنها قم بالنقر على خانة أسماء المشمولين برعاية الاجتماعية الواجبة السابع 2024. ‏

ثم انقر على المحافظة المقيم بها الشخص المستعلم. ‏

بعدها اكتب كافة البيانات المطلوبة منك في الطلب والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي للشخص المستعلم. ‏

ثم انقر على ايقونة البحث. ‏

بعد ها سوف تظهر لك الكشوف مباشرة تستطيع تحميلها على جهازك بسهولة. ‏

ثم افتح الكشوف وقم بالبحث عن اسم المستعلم.

‏الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 ‏

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الشروط اللازمة للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية المقدم من الحكومة العراقية لمساعدت الفئات الاقل دخلا حيث وتتمثل الشروط فيما يلي: