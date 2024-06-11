“اتفرج ببلاش” تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيلة المتوقعة للفريقين

تعد مباراة العراق وفيتنام من الأحداث الرياضية المرتقبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ومع اقتراب موعد المباراة، يتزايد البحث عن القنوات الناقلة لها لضمان متابعة حية ومباشرة لهذا اللقاء الهام، ولذلك سنقدم لك من موقع البديل تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام التي ستبث المباراة، لتكون على أتم الاستعداد لمشاهدة هذا الحدث الرياضي البارز دون أي تفويت.
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام
مع اقتراب موعد المباراة المنتظرة بين العراق وفيتنام، تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى الشاشات لمتابعة هذا اللقاء الحاسم، تعد هذه المباراة فرصة رائعة لمتابعة أداء الفريقين والتشجيع على المستطيل الأخضر، ولضمان تجربة مشاهدة ممتعة دون أي تعقيدات، سنوفر لك الدليل الشامل لضبط تردد قناة الرابعة العراقية، حتى لا تفوتك لحظة من الإثارة والمتعة الكروية.
تردد قناة بي ان سبورت
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|الجودة
|نايل سات
|12765
|27500
|افقي
|4/3
|HD
|نايل سات
|12379
|27500
|افقي
|6/5
|HD
تردد القناة الرابعة العراقية
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معدل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|12688
|27500
|4/3
|افقي
|عرب سات
|11747
|27500
|6/5
|افقي
|هوت بيرد
|12563
|27500
|4/3
|افقي
تردد قناة SSC EXTRA 3 HD
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12523
|27500
|عمودي
|6/5
|عرب سات
|12418
|27500
|افقي
|¾
التشكيلة المتوقعة للعراق
- فهد طالب وأحمد باسل وجلال حسن في حارس المرمى.
- أحمد العبادي وميرخاس دوسكي وعلى عدنان وحسين على في خط الدفاع.
- اكام هاشم وأحمد علي وإبراهيم بايش وزيدان إقبال ومنتظر ماجد في خط الوسط.
- أيمن حسين وعلي الحمادي وأيمن حسين في خط الهجوم.
التشكيلة المتوقعة فيتنام
- حراسة المرمى: دوان فان لام.
- خط الدفاع: بوي تيان دونغ/نغوين ثانه تشونغ/دو دوي مانه.
- خط الوسط: نغوين كونغ فونغ/فام دوك هوي/نغوين توان آنه/نغوين هوانغ دك.
- خط الهجوم: نغوين كوانغ هاي/نغوين تين لين/فان فان دونغ.