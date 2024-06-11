“اتفرج ببلاش” تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيلة المتوقعة للفريقين

samar adel تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“اتفرج ببلاش” تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيلة المتوقعة للفريقين
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

تعد مباراة العراق وفيتنام من الأحداث الرياضية المرتقبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ومع اقتراب موعد المباراة، يتزايد البحث عن القنوات الناقلة لها لضمان متابعة حية ومباشرة لهذا اللقاء الهام، ولذلك سنقدم لك من موقع البديل تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام التي ستبث المباراة، لتكون على أتم الاستعداد لمشاهدة هذا الحدث الرياضي البارز دون أي تفويت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

مع اقتراب موعد المباراة المنتظرة بين العراق وفيتنام، تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى الشاشات لمتابعة هذا اللقاء الحاسم، تعد هذه المباراة فرصة رائعة لمتابعة أداء الفريقين والتشجيع على المستطيل الأخضر، ولضمان تجربة مشاهدة ممتعة دون أي تعقيدات، سنوفر لك الدليل الشامل لضبط تردد قناة الرابعة العراقية، حتى لا تفوتك لحظة من الإثارة والمتعة الكروية.

تردد قناة بي ان سبورت

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأالجودة
نايل سات1276527500افقي4/3HD
نايل سات1237927500افقي6/5HD

تردد القناة الرابعة العراقية

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعدل تصحيح الخطأالاستقطاب
نايل سات12688275004/3افقي
عرب سات11747275006/5افقي
هوت بيرد12563275004/3افقي

تردد قناة SSC EXTRA 3 HD

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعدل تصحيح الخطأ
نايل سات1252327500عمودي6/5
عرب سات1241827500افقي¾

التشكيلة المتوقعة للعراق

  • فهد طالب وأحمد باسل وجلال حسن في حارس المرمى.
  • أحمد العبادي وميرخاس دوسكي وعلى عدنان وحسين على في خط الدفاع.
  • اكام هاشم وأحمد علي وإبراهيم بايش وزيدان إقبال ومنتظر ماجد في خط الوسط.
  • أيمن حسين وعلي الحمادي وأيمن حسين في خط الهجوم.

التشكيلة المتوقعة فيتنام

  • حراسة المرمى: دوان فان لام.
  • خط الدفاع: بوي تيان دونغ/نغوين ثانه تشونغ/دو دوي مانه.
  • خط الوسط: نغوين كونغ فونغ/فام دوك هوي/نغوين توان آنه/نغوين هوانغ دك.
  • خط الهجوم: نغوين كوانغ هاي/نغوين تين لين/فان فان دونغ.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
samar adel

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
حميدو الولد الشقي والبندورة الحمراء! مستني إيه نزل لطفلك دلوفت تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 بأعلى جودة ممكنة
إنضم لقناتنا على واتساب