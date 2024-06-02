مبروووووك النجاح.. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس التي تم الإعلان عنها صباح اليوم بكافة محافظات الجمهورية من قبل وزارة التربية والتعليم، لذلك تزايد البحث عبر الانترنت من قبل الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس للحصول عليها بشكل سريع دون التوجه إلى مقر المدرسة التابع لها الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في صباح هذا اليوم عن نتائج الشهادة الاعدادية لكافة المحافظات، وذلك من خلال توفير رابط إلكتروني للتعرف عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال رقم الجلوس، كما أكد أن نسبة النجاح في هذا العام بلغت نحو 87.05% طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث تجاوز عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات هذا العام حوالي مليون طالب على مستوى كافة المحافظات، كما أكد أن مرحلة التصحيح مرت بشفافية ودقة عالية وتم مراجعتها بشكل ورقي وإلكتروني من قبل مختصين، كما تم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم والمواقع الإلكترونية التابعة لها لتسهل على الطلاب وأولياء الأمور من التعرف عليها دون الذهاب إلى مقر المدرسة التابع لها الطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس

تستطيع وبكل سهولة التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية برقم الجلوس عبر الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: