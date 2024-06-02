“رابط شغال” نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية “3 اعدادي” برقم الجلوس نتيجة نت

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية كشفت عن تحقيق نسب نجاح عالية في جميع الإدارات. سجلت مادة اللغة العربية نسبة نجاح 90.4%، بينما حققت مادة اللغة الإنجليزية نسبة نجاح 91% حققت مادة الحاسب الآلي نسبة نجاح قدرها 95.5%، في حين سجلت مادة الرياضيات نسبة 97%. ونالت مادة العلوم نفس نسبة النجاح التي حققتها الرياضيات، وهي 97%. وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية 93.5%.

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة غدًا الأحد بعد اعتمادها رسميًا من قبل محافظة الإسكندرية. ستصبح النتائج متاحة بعد ذلك على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر لحظة الإعلان عن النتائج، حيث تعد هذه الفترة من أكثر الأوقات توترًا للطلاب.

كيفية استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية

ستكون نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية متاحة على البوابة الإلكترونية للمحافظة وعلى موقع نتيجة نت في الساعات القليلة القادمة، بعد انتهاء عملية التصحيح. من المتوقع الإعلان عن النتائج اليوم، وإذا تأخرت لأي سبب، سيتم الإعلان عنها غدًا. يمكن للطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية للاطلاع على النتائج: