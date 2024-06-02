رابط شغال natega4dk.net رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

لقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن ظهور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية كما قام الدكتور أيمن مختار محافظ الاسكندرية باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024 م اليوم، ولقد تبين أن نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي بنسبة حوالي 93.7% لمرحلة التعليم الأساسي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية بالاسم فقط

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 الاسكندرية والتي تم الإعلان عنها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية على أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمراحل التعليم الأساسي قد بلغ نحو 108,366 طالبًا وطالبة، كما تمكن 101,548 طالبًا وطالبة من الحصول على نسب 50% فأكثر في المجموع الكلي وذلك لكل مواد السنة الدراسية كما وفرت رابط مباشر للحصول على النتائج.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية

حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم روابط رسمية يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج والتحقق من الدرجات بشكل رسمي، كما هنأ محافظ الاسكندرية الطلاب الأوائل والناجحين في الشهادة الاعدادية بالاسم فقط وأولياء أمورهم، داعيا ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق إن شاء الله في مسيرتهم التعليمية والعملية، كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم والعاملين داخل القطاع التعليمي بالمحافظة، مبينا دورهم في تقديم العملية التعليمية بكل تفاني وإخلاص.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية بالاسم

هناك عدة خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، فلابد من إتباعها للتحقق من الوصول إلى النتائج كالاتي: