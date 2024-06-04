“حكايات وأغاني لولو” تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة HD ثبتها وخلي اطفالك تستمتع

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة التي تعتبر أشهر قنوات الأطفال بالعالم العربي، حيث تعرض عديد من البرامج المتنوعة التي تهدف إلى تعليم الأطفال بطريقة مبتكرة، وتقدم القناة أيضا العديد من المسلسلات الكرتونية التي تضم شخصيات مختلفة يحبها الأطفال، كما تحرص القناة على تقديم محتوي ترفيهي آمن يناسب جميع الأعمار وبالتالي تعتبر شريكا موثوقًا للأمهات في تشغيلها أمام الطفل، ونقدم اليكم تردد قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية المختلقة.

تردد قناة وناسة على النايل سآت

تضم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية وكذلك التعليمية التي تساعد طفلك على تنمية مهاراته وغرس الكثير من القيم والاخلاق الحميدة، إلى جانب الكثير من الأناشيد بشخصية “لولو” التي يعشقها الأطفال، وتقدم القناة جميع محتواها الترفيهي بشكل مجاني دون تشفير، ويمكن استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سآت عبر التردد الحالي:

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سآت

تقدم قناة وناسة الكثير من الأغاني باللغة العربية والتي تساهم في تعليم الأطفال مثل الحروف والألوان وأسماء الخضروات والفواكه وكذلك الحيوانات وغيرها، وتحرص إدارة القناة على تجديد تردد القناة من فترة لاخرى للحفاظ على جودة المحتوي الترفيهي الذي تقدمه، ويمكن بكل سهولة استقبال تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سآت كما يلي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة : HD.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة

يمكن استقبال تردد قناة وناسة وتثبيتها على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: