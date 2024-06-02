مرتبك معدي الـ 10 بوكي ونص وقيما وسيما.. وظائف وزارة العمل بتاريخ اليوم وفقا لتلك الاشتراطات البسيطة (في 19 محافظة)

وجدنا البحث يتزايد بكثرة خلال الآونة الأخيرة عن وظائف وزارة العمل بدون مؤهلات، ويأتي ذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ومنها فقد تم الإعلان عن الكثير من الوظائف من وزارة العمل ووزارة الشباب في بعض المؤسسات برواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعي، وذلك حرصا من الحكومة. المصرية على تحسين أوضاعهم المادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين، وسنوافيكم بجميع الوظائف الخالية خلال هذا المقال.

وظائف وزارة العمل بدون مؤهلات

ترتفع معدلات البحث داخل محافظة القاهرة عن وظائف وزارة العمل بدون مؤهلات حيث تم الإعلان عن وظائف شاغرة من قبل وزارة العمل في مجموعة من شركات القطاع الخاص كالآتي:

مطلوب 70 فرد أمن من سن 20 حتى 50 عاماً وبدون شروط وراتب يبدأ من 5000 جنيه.

مطلوب عدد 5 مهندس مكافحة حشرات شعبة عامة.

5 فني مكافحة يشترط أن يكون لديه خبرة، ومؤهل عالي أو متوسط

مطلوب أيضا 20 فرد أمن بمؤهل فوق المتوسط أو متوسط في شركات المختار لخدمات الامن يشترط أن يكون العمر 25 إلى 40 سنة، برواتب مجزية تصل إلى 5000 جنيه.

وظائف خالية لذوي الهمم

أعلنت أيضا الجامعة الأمريكية عن حاجتها لشغل وظائف خاصة بأصحاب الإعاقات الخفيفة وذوي الهمم، تمثلت هذه الوظائف في الآتي:

6 من ذوى الهمم ( إعاقة خفيفة).

3 إدارى خدمات ( سكرتير ).

شروط وظائف الجامعة الأمريكية لذوي الهمم

اشترطت الجامعة الأمريكية لشغل وظائف ذوي الهمم أن تتوافر عدة شروط كالآتي:

يشترط توافر بطاقة الخدمات المتكاملة.

يشترط أيضا مؤهل عالى جميع التخصصات.

كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

توفر خبرة 4 سنوات في مجال العمل.

وظائف خالية وزارة الشباب والرياضة

بعد التعرف على وظائف وزارة العمل بدون مؤهلات، أعلنت أيضا وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص عن وظائف خالية، في شركات الحلويات والمشروبات الشهيرة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، وتتمثل هذه الوظائف في الآتي: