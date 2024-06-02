مرتب شهري وشغل ثابت.. تنسيق التمريض العسكري في معظم المحافظات من كام السنة دي

بعد انتهاء الامتحانات وظهور نتيجة الشهادة الاعدادية يتطلع عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم للالتحاق بصفوف التمريض العسكري، حيث يعد من أفضل المجالات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، حيث يتميز التعليم العسكري بمناهجه الصارمة، وطرق تعليمية المفيدة جدا للطلاب، بالإضافة إلى أن الحصول على التمريض العسكري يوفر للشباب فرصة عمل مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة سواء في كبرى المستشفيات في مصر أو الوطن العربي.

مؤشرات تنسيق التمريض العسكري

زاد البحث عن مؤشرات تنسيق التمريض العسكري، وذلك لأن عدد كبير من الطلاب يبحث عن مجموع القبول في التمريض العسكري وهل مجموعه الذي حصل عليه في الشهادة الاعدادية يؤهله للدخول التمريض العسكري أم لا، وجاءت مؤشرات النتائج هذا العام لا تختلف كثيرا عن درجات القبول في العام الماضي، حيث من المتوقع أن تكون على النحو التالي:

من المتوقع أن تكون درجة المقبول لمحافظة القاهرة حوالي درجة 225.

من المتوقع ان تكون محافظة الأسكندرية حوالي 218 درجة.

أما محافظة دمياط فمن المتوقع أن تكون 205 درجة.

وبالنسبة لمحافظة كفر الشيخ فمن المتوقع أن تكون 222 درجة .

وجاءت محافظة الشرقية لتكون 228 درجة.

محافظة المنوفية من المتوقع أن تكون 225 درجة.

أما عن محافظة الفيوم فمن المقرر أن تكون 219 درجة.

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