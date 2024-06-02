بوابة الأزهر الالكترونية 2024 .. لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بالاسم ترم ثاني كل المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بالاسم 2024 يبحث عنها أولياء الأمور بفارغ الصبر، ومن المتوقع أن يتم صدورها في مطلع شهر يونيو الحالي من خلال منصة البوابة الإلكترونية، وقد أكد شيخ الأزهر السيد الدكتور أحمد الطيب على جميع رؤساء الكنترول ولجان التصحيح بأهمية قراءة ومراجعة كل كلمة يسجلها الطالب في كراسة إجابته وأهمية منحه حقه كاملًا، وفي السطور التالية نوضح خطوات الاستعلام وتوزيع الدرجات على المواد المقررة والعديد من التفاصيل الأخرى عن هذا الموضوع.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بالاسم 2024

يستطيع كل طالب وطالبه أن يستعلم عن نتيجته من خلال لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بالاسم 2024، بعد أن يتم الإعلان الرسمي عن ظهورها إلكترونيًا، وكل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم اختر كلمه نتيجة الشهادة الإعدادية.

اكتب بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس.

تأكد من صحة البيانات.

اضغط على عرض النتيجة.

انتظر لحظات حتى تظهر الدرجات في كل مادة والمجموع النهائي للطالب.

وذلك بعد اعتماد النتائج رسمياً من قبل الازهر الشريف.

بوابة الأزهر الالكترونية 2024

أفاد مصدر مسؤول أنه سيتم توفير لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بالاسم 2024 على منصة بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وأنه في الوقت الحالي جاري العمل على الانتهاء من مراجعات وتصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد درجاتهم بكل دقة وأمانة، ويجب التنبيه إلى أن المجموع الكلي لطلاب الصف الثالث الاعدادى بالازهر الشريف هو 490 درجة يتم توزيعه على كل دراسي ب 245 درجة، ويتم توزيع الدرجات على المواد المقررة كما يلي: