رسميا pdf لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 المشمولين من وزارة العمل عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 يتساءل عنها العديد من المواطنين في كل المحافظات، حيث أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإنه سيتم توفير الوجبة الأخيرة من هذا البرنامج حتى يستفيد منها ملايين المواطنين، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم من التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجههم، وفي السطور التالية نوضح أهم التفاصيل عن هذا البرنامج وخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

قامت وزارة العمل بالإعلان عن بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، حتى تتأكد من تقديم هذه المنح المالية للأشخاص المحتاجين للمساعدات، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل العراق.

أن تكون عدد أسرة الشخص المتقدم أربعة أشخاص أو أكثر.

كما أكدت على أهمية أن يتراوح عمر المتقدمين من الرجال بين 18 إلى 60 سنة.

أن يتراوح عمر المتقدمات من النساء ما بين 15 سنة إلى 55 سنة.

عدم توافر مصدر دخل شهر ثابت للمتقدم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يرغب ملايين المواطنين في الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، حيث يتم صرف وجبات هذا البرنامج إلى الفئات الأقل دخلًا والأشد احتياجًا بالمجتمع من أجل تحسين ظروف معيشتهم، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين عن طريق اتباع هذه الخطوات: