الآن متاح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، تخضع نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية الآن للمسات الأخيرة، وذلك قبل اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية وإعلانها رسميا عقب الاعتماد، حيث تعد الشرقية واحدة من أكبر محافظات الجمهورية كثافة من حيث عدد الطلاب وتحتل المرتبة الثالثة بعد محافظتي القاهرة والجيزة التي أعلنتا نتيجة الصف الثالث الإعدادي بهما منذ أيام قلائل، ويتعدى عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية بالشرقية 144 ألف طالب وطالبة.

الدقة والشفافية خلال أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

كما صرح مصدر مسئول بتعليم الشرقية أن أعمال المراجعات النهائية جارية، وخاصة فيما يتعلق برصد كافة الدرجات مع التأكيد على تطبيق كافة درجات الحيادية والدقة والشفافية، لضمان حصول كافة الطلاب على حقهم بالكامل بمنتهى الموضوعية.

تفاصيل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2024

من الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية منتصف مايو الماضي تجاوز 144 ألف طالب وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات أمام عدد 795 لجنة امتحانية موجودة بنطاق 20 إدارة تعليمية بدائرة المحافظة، كما بدأت عمليات التصحيح على الفور لسرعة نهو أعمال نتيجة الصف الثالث في محافظة الشرقية لعام 2024.

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية برقم الجلوس

كما يمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية من خلال موقعين وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا من خلال موقع نتيجة نت من (هنا)

ثانيا يمكنك الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (هنا).

بعد ذلك عليك اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، ثم الضغط على المكان المخصص لعرض النتائج.

بعد ذلك يتم تحديد الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب.

وأخيرا كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة، واضغط على عرض النتيجة.

مع التأكيد على إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح حتى يتسنى لك الحصول على النتيجة.

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