مــوقــع نتائجنـــا مبـــاشــر.. لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم العراق results.mlazemna

لم يتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط وسوف يتم التساؤل عن نتائج الثالث متوسط والتي من المقرر الإعلان عنها في مختلف المحافظات بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، ويجب العلم أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بإطلاق منصة إلكترونية والتي يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج وهذا باستخدام الهاتف المحمول وبدلا من الذهاب إلى المدارس، وذلك ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط

يجب العلم أن العملية الامتحانية مازالت مستمرة للصف الثالث المتوسط ومن المقرر الانتهاء منها يوم الأربعاء القادم، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. قم بتسجيل الدخول ثم بعد ذلك انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك انقر على نتائج الطلاب ومن ثم قم بتحديد الصف الدراسي. في الخطوة التالية يتطلب منك إدخال كل من اسم الطالب والرقم الامتحاني والمحافظة. أخيرا اضغط على عرض النتيجة حتى تحصل على النتيجة بنجاح.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

أطلقت الوزارة منصة نتائجنا والتي يمكنك من خلالها الاطلاع على النتائج وهذا بمجرد أن تقوم باتباع الخطوات الآتية:

يرجى الذهاب إلى منصة نتائجنا. بعد ذلك قم بالتوجه إلى خانة نتيجة الثالث المتوسط. قم بإدخال المحافظة وسوف يتم تحميل ملف على جهازك. بعد ذلك قم بفتح الملف وقم بإدخال اسم المدرسة وابدأ بالبحث عن اسم الطالب.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط

وفقا لما نقلته المصادر المسؤولة أنه سوف يتم الانتهاء من الامتحانات يوم الأربعاء القادم وبعدها سوف يتم البدء في عمليات التصحيح والتي سوف تستمر لمدة عشر أيام.