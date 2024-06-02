“لولو لولو لوليات صغاار“.. تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل وعربسات لأحلى أغاني الأطفال

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة الجديد والذي تم تغييره من قبل إدارة القناة وذلك بسبب أن القناة تحرص بشكل مستمر على تقديم محتوى جديد وحصري كما أنها تقوم أيضا بحل مشكلة التشويش التقطيع، ويجب العلم أنه من أكثر ما يميز قناة وناسة أنها تعمل على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية، كما أنها حرصت على توفير أكثر من تردد وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة الجديد

تعتبر قناة وناسة من القنوات المفضلة لدى الأطفال لذلك ننصح باستقبالها على الرسيفر الخاص بك وهذا بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

الجدير بالذكر أن قناة وناسة تحرص على بث محتوى تعليمي أيضا ولا تعتمد في محتواها على الترفيه فقط، يمكنك الآن استقبالها بكل سهولة وهذا من خلال استخدام هذا التردد:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: رأسي.

خطوات استقبال قناة وناسة

يمكنك تنزيل قناة وناسة وهذا بمجرد أن تقوم باتباع التعليمات التالية:

في البداية قم بالدخول على اعدادات الرسيفر. ثم بعد ذلك يرجى النقر على خيار التركيب اليدوي ثم اضغط على إضافة قناة جديدة. يجب عليك تحديد القمر الصناعي. ثم قم بكتابة تردد القناة في المكان المخصص له. أخيرا اضغط على حفظ وسوف يتم تنزيل القناة بنجاح.

أغاني قناة وناسة