“بيقبل من كام السنادي” مؤشرات تنسيق التمريض العادي 2024 في معظم المحافظات جهز الأوراق المطلوبة وقدّم

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية عن تنسيق التمريض العادي وذلك بعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني في عديد المحافظات، والتي من المقرر ألا تختلف مؤشرات التنسيق عن العام الماضي لتقارب نسب النجاح لهذا العام عما كنت عليه السنة الماضية، ويعتبر التمريض من المدارس البديلة التي يسعي الطلاب للانضمام إليها في حالة عدم الالتحاق بالثانوية العامة، ولذلك بعد إعلان النتيجة في مختلف المحافظات بدأت تساؤلات الطلاب حول تنسيق العام الحالي للتمريض العادي وهذا ما نقدمه خلال سطور المقال.

مؤشرات تنسيق التمريض العادي 2024

لم يتم الإعلان حتى الآن عن التنسيق الخاص بالتمريض العادي ولكن بصورة كبيرة سيكون مثل العام الماضي، وننشر لكم توقعات تنسيق التمريض 2024 بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة وباقي المحافظات كما يلي:

تنسيق التمريض العادي في محافظة القاهرة: 220 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الجيزة: 218 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الاسكندرية: 215 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الدقهلية: 224 درجة.

تنسق التمريض العادي محافظة القليوبية: 215 درجة.

تنسيق التمريض العادي محافظة الشرقية: 225 درجة.

شروط التقديم بالتمريض العادي 2024

لقد وضعت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لابد من توافرها خلال التقديم على معاهد التمريض حتي يتم القبول وتتمثل فيما يلي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيم داخل حدود مصر.

عمر الطالب لا يتجاوز 18 عاما في شهر أكتوبر القادم ولا يقل عن 15 عاما.

اجتياز الطالب جميع الاختبارات النفسية والبدنية والكشف الطبي واختبار الهيئة.

احضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

أن تكون الطالبة غير متزوجة كما يلزم عدم زواجها خلال فترة الدراسة.

تجاوز درجات القبول في الاختبارات والتي يجب أن تتعدي 70% في كل مادة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدراس التمريض

لقد حددت وزارة التربية والتعليم الاوراق المطلوبة خلال التقديم على تنسيق التمريض العادي كما يلي: