ظهرت الآن natega4dk.net.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

لقد تم الإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية بمحافظة الاسكندرية ولهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية لكي يتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة، فمن الجدير بالذكر أن محافظة محافظة الاسكندرية من أكثر المحافظات التي حصل الطلاب بها على نسبة نجاح عالية مقارنة بالأعوام السابقة وقد أدى الامتحانات هذا العام ما يقارب من 107 ألف طالب وطالبة، وقد حققوا نتائج ممتازة على مدار العام الدراسي سواء في الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني الذي تم الإعلان عن نتيجته خلال الساعات الماضية، وإليكم فيما يلي الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية



مما لا شك فيه أن انتظار النتيجة وترقبها من الأمور التي تسبب القلق والتوتر للطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كل مكان، وتعد المرحلة الإعدادية من أكثر المراحل التي يرغب فيها الطلاب في الحصول على درجات عالية كي يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس الثانوية حتى يحققوا مزيد من النجاح ويستطيعون الالتحاق بالجامعات المختلفة فيما يلي، ولهذا يترقب الكثير النتيجة منذ عدة أيام ولهذا أعلنت الوزارة عن الرابط كي يتمكنوا من الحصول عليها بعد الإعلان عن ظهورها مباشرة وذلك كما يلي:

يتم تسجيل الدخول إلى إدارة موقع إدارة التربية والتعليم بالاسكندرية .

يضغط الطالب بعد ذلك على الخدمات الإلكترونية.

يضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الاسكندرية .

يتم بعد ذلك تحديد العام الدراسي 2024، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس وكذلك الاسم رباعي.

يضغط بعد ذلك على عرض النتيجة والانتظار لحظات لحين ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية



لقد تم الإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية بمحافظة الاسكندرية منذ عدة ساعات وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم التي صرحت من خلال إعلان لها بأن النتيجة متاحة على موقعها الإلكتروني ويسهل على الطلاب الاستعلام عنها من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية .

فور الانتهاء من الامتحانات قد بدأت عملية التصحيح التي استغرقت نحو عشرة أيام في كافة أنحاء محافظة الاسكندرية جنوبًا وشمالًا وبعد الانتهاء من تصحيح كافة الاختبارات، قد تم الإعلان عن النتيجة وقد سجل الطلاب نسبة نجاح بلغت 74.29%.

قد بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان حوالي 107 آلاف طالب وطالبة وصرحت الوزارة بأن نسبة النجاح بالمحافظة هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، وفور اعتماد النتيجة من قبل محافظ الاسكندرية قد تم الإعلان عنها حتى يتم الاستعلام عنها بسهولة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالإدارة التعليمية في محافظة الاسكندرية .