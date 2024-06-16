“كلمات سر GTA 5“ كلمات سر وشفرات جاتا سان اندرياس هتخليك أقوى لاعب نزلها واحصل عليها فورا

من أكثر الأشياء التي يكثر عليها البحث في تلك الفترة هي كلمات سر جاتا وهي عبارة عن مجموعة من الرموز الممزوجة بالكلمات والتي يقوم اللاعب باستخدامها من أجل إنجاز المهمات المطلوبة منه، كما أنه يمكن للاعب من خلالها الحصول على الأسلحة والمركبات المختلفة ويمكن تغيير شخصية اللاعب من خلال استخدام تلك الرموز أيضا، وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية.

كلمات سر جاتا

سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من كلمات سر جاتا والتي يمكنك استخدامها بكل سهولة كما أنها آمنة تماما ولا تسبب أي خلل في اللعبة ومنها:

تمنح اللاعب طائرة هيليكوبتر: O، O، L1، O، O، O، L1، L2، R1، مثلث، O

تجعل اللاعب في وضع السكر: مثلث، يمين، يمين، يسار، يمين، مربع، يا، يسار

تجعل اللاعب يعوم بشكل سريع: يسار، يسار، L1، يمين، يمين، R2، يسار، L2، يمين

عند استخدام تلك الشفرة تجعل اللاعب يجري بشكل سريع: مثلث، يسار، يمين، يمين، L2، L1، مربع

تمنح اللاعب صحة كاملة ودرع: O، L1، مثلث، R2، X، مربع، O، يمين، مربع، L1، L1، L1

تجعل اللاعب يقفز قفزة مرتفعة: L2، L2، مربع، O، O، L2، مربع، مربع، يسار، يمين، X

تعطي اللاعب مسكن للآلام: يمين، X، يمين، يسار، يمين، R1، يمين، يسار، X، مثلث

عند استخدام تلك الشفرة يكون اللاعب لديه قدرة على إعادة الشحن الخاصة: X، X، مربع، R1، L1، X، يمين، يسار، X

يمكنك التصويب بالحركة البطيئة عند استخدام هذه الشفرة: مربع، L2، R1، مثلث، يسار، مربع، L2، يمين، X

تمنحك مظلة: يسار، يمين، L1، L2، R1، R2، R2، يسار، يسار، يمين، L1

السقوط من السماء: L1، L2، R1، R2، يسار، يمين، يسار، يمين، L1، L2، R1، R2، يسار، يمين، يسار، يمين

شفرات جاتا للبلايستيشن

لعبة جاتا واحدة من الألعاب العالمية والتي يقوم بلعبها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول، وتعتبر الشفرات واحدة من الأشياء الشائع استخدامها داخل اللعبة ومنها: