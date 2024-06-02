“لبيك اللهم لبيك” فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأفضل أدعية يوم عرفة والأعمال المستحبة فيها

تعتبر العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أعظم الأيام في السنة الهجرية، حيث يوليها المسلمون اهتمامًا كبيرًا نظراً لما لها من فضل عظيم ومكانة رفيعة عند الله تعالى، تتجلى أهمية هذه الأيام في كونها تجمع بين فضائل العبادة والتقرب إلى الله، مما يجعلها فرصة سانحة لكل مسلم للتوبة والاستغفار والقيام بالأعمال الصالحة.

أدعية العشر الأوائل أفضل أدعية يوم عرفة

إليك مجموعة من الأدعية التي يُستحب الدعاء بها في هذه الأيام المباركة:

“اللهم إني أستغفرك من كل ذنب، وأتوب إليك.”

“رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.”

“اللهم ارزقني رزقاً حلالاً طيباً، وبارك لي فيه.”

“يا مقسّم الأرزاق، ارزقني من حيث لا أحتسب.”

“اللهم ارزقني الصبر على ما ابتليتني، وثبتني على طاعتك.”

“ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.”

“اللهم وفقني لما تحب وترضى، وبارك لي في وقتي وجهدي.”

“يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.”

“اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء.”

“يا شافي المرضى، اشفني شفاءً لا يغادر سقماً.”

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

يعظم المسلمون هذه الأيام ويستغلونها في العبادة والتقرب إلى الله. من أبرز فضائل هذه الأيام:

قال الله تعالى في سورة الفجر: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، وقد فُسر بأنها الليالي العشر الأوائل من ذي الحجة.

تجتمع في هذه الأيام عبادة الصلاة والصيام والصدقة والحج، وهي من أعظم العبادات التي يحبها الله.

يعتبر يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، من أعظم الأيام عند الله، وفيه يُعتق الله رقاب الكثير من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة”.

في اليوم العاشر من ذي الحجة، عيد الأضحى، يتقرب المسلمون إلى الله بذبح الأضاحي، وهذه من السنن المؤكدة التي تقرب إلى الله.

العشر الأوائل من ذي الحجة هي فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات والدعاء. يستحب في هذه الأيام الصيام، وكثرة الذكر، وقراءة القرآن، والصدقة، والدعاء، خصوصًا يوم عرفة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذه الأيام المباركة.