انخفاض كبير في الدولار.. كم سعر صرف الدولار في العراق اليوم البنك المركزي وبورصة الكفاح

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
انخفاض كبير في الدولار.. كم سعر صرف الدولار في العراق اليوم البنك المركزي وبورصة الكفاح
سعر صرف الدولار في العراق

في تقرير حديث حول الأوضاع الاقتصادية في العراق، يلاحظ أن سعر صرف الدولار في العراق قد شهد انخفاضا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية مقابل الدينار العراقي، مما أحدث قلقا بين المواطنين، حيث كثر البحث على أسعار الدولار في الفترة الأخيرة، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم سعر الدولار في البنك المركزي العراقي، وكذلك في السوق السوداء وجميع بورصات العراق.

سعر صرف الدولار في العراق البنك المركزي

تم الإعلان عن استقرار الأسعار في البنك المركزي العراقي اليوم الأحد 2 يونيو 2024، حيث جاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

نوع العملةسعر البيع للدولار
مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية1310 دينار لكل دولار
مبالغ الحولات إلى الخارج1310 دينار لكل دولار
البيع النقدي1305 دينار لكل دولار

هذا التحديث يعكس استقرار السوق المالي ويعزز الثقة في العملات الأجنبية بين المواطنين والشركات.

سعر صرف الدولار في العراق
سعر صرف الدولار في العراق

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

نشر اليوم الأحد، قائمة مسائية تظهر أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في بورصات العراق الرئيسية عند الإغلاق، حث إن السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 131,000 ألف دينار لكل فئة 100 دولار، بينما بلغ سعر 100 دولار في بورصة الكفاح والحارثية في بغداد وكذلك في باقي المدن العراقية التالي:

المدينةالسعر
بغداد145,050 دينار
أربيل144,850 دينار
البصرة145,000 دينار
النجف145,250 دينار
الموصل145,150 دينار
كركوك145,150 دينار
السليمانية144,900 دينار
دهوك145,050 دينار

تشهد البورصات العراقية تقلبات في أسعار صرف الدولار، مع تأثير العوامل المحلية والدولية على السوق المالية العراقية.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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