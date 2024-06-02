انخفاض كبير في الدولار.. كم سعر صرف الدولار في العراق اليوم البنك المركزي وبورصة الكفاح

في تقرير حديث حول الأوضاع الاقتصادية في العراق، يلاحظ أن سعر صرف الدولار في العراق قد شهد انخفاضا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية مقابل الدينار العراقي، مما أحدث قلقا بين المواطنين، حيث كثر البحث على أسعار الدولار في الفترة الأخيرة، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم سعر الدولار في البنك المركزي العراقي، وكذلك في السوق السوداء وجميع بورصات العراق.

سعر صرف الدولار في العراق البنك المركزي

تم الإعلان عن استقرار الأسعار في البنك المركزي العراقي اليوم الأحد 2 يونيو 2024، حيث جاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

نوع العملة سعر البيع للدولار مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1310 دينار لكل دولار مبالغ الحولات إلى الخارج 1310 دينار لكل دولار البيع النقدي 1305 دينار لكل دولار

هذا التحديث يعكس استقرار السوق المالي ويعزز الثقة في العملات الأجنبية بين المواطنين والشركات.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

نشر اليوم الأحد، قائمة مسائية تظهر أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في بورصات العراق الرئيسية عند الإغلاق، حث إن السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 131,000 ألف دينار لكل فئة 100 دولار، بينما بلغ سعر 100 دولار في بورصة الكفاح والحارثية في بغداد وكذلك في باقي المدن العراقية التالي:

المدينة السعر بغداد 145,050 دينار أربيل 144,850 دينار البصرة 145,000 دينار النجف 145,250 دينار الموصل 145,150 دينار كركوك 145,150 دينار السليمانية 144,900 دينار دهوك 145,050 دينار

تشهد البورصات العراقية تقلبات في أسعار صرف الدولار، مع تأثير العوامل المحلية والدولية على السوق المالية العراقية.