“شفرات غش جاتا“ شفرات جاتا للسيارات والأسلحة والمهمات والدراجات النارية|| تنزيل gta san andreas

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا باقة من شفرات غش جاتا وهي من الأشياء التي ازداد التساؤل عنها في الآونة الأخيرة فهي تساعد اللاعب في تنفيذ المهمات المطلوبة منه داخل اللعبة، ويتم استخدام تلك الشفرات بمجرد أن يقوم اللاعب بكتابتها أثناء اللعب باستخدام لوحة التحكم ولكن يجب كتابتها بشكل سريع حتى تنجح في تنفيذ المهمات بنجاح.

شفرات غش جاتا

إذا كنت تبحث عن شفرات غش جاتا يرجى متابعة السطور التالية:

عند استخدام تلك الشفرة يتم تغيير المناخ: R2 ، X ، L1 ، L1 ، L2 ، L2 ، L2 ، مربع

تساعدك تلك الشفرة في أن تكون في وضع السكر: مثلث ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، دائرة ، يسار

تمنحك تلك الشفرة ذخيرة متفجرة: يمين ، مربع ، X ، يسار ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يمين ، L1 ، L1 ، L1

عند استخدام هذه الشفرة سوف تحصل على ضربة يد متفجرة: يمين ، يسار ، X ، مثلث ، R1 ، دائرة ، دائرة ، دائرة ، L2

عند استخدام تلك الشفرة سوف تلعب بشكل سريع: مثلث ، يسار ، يمين ، يمين ، L2 ، L1 ، مربع

تساعدك تلك الشفرة السباحة بشكل سريع: يسار ، يسار ، L1 ، يمين ، يمين ، R2 ، يسار ، L2 ، يمين

تمنح تلك الشفرة اللاعب مجموعة من الأسلحة: مثلث ، R2 ، يسار ، L1 ، X ، يمين ، مثلث ، أسفل ، مربع ، L1 ، L1 ، L1

تجعل اللاعب لا يقهر لمدة خمس دقائق: يمين ، X ، يمين ، يسار ، يمين ، R1 ، يمين ، يسار ، X ، مثلث

تمنح اللاعب مظلة: يسار ، يمين ، L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، R2 ، يسار ، يسار ، يمين ، L1

تجعل اللاعب يستخدم التصويب البطئ: مربع ، L2 ، R1 ، مثلث ، يسار ، مربع ، L2 ، يمين ، X

تستخدم تلك الشفرة عند السقوط من السماء: L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين ، L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين

تستخدم هذه الشفرة في إعادة الشحن: X ، X ، مربع ، R1 ، L1 ، X ، يمين ، يسار ، X

شفرات سيارات جاتا

يوجد مجموعة من شفرات جاتا التي تعطي اللاعب مجموعة من المركبات المختلفة ومنها: