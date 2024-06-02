بكاميرا وبطارية عملاقة .. مواصفات ومميزات هاتف Galaxy M35 والسعر مفاجأة

في عالم التكنولوجيا المتقدمة والهواتف الذكية المتجددة باستمرار، تطلق شركة سامسونج آخر إصداراتها في سلسلة Galaxy M، وهو الهاتف الذكي Galaxy M35 يتميز هذا الهاتف بتقنيات متطورة وتصميم عصري، مما يجعله خيارا جذابا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء متميز بسعر معقول في هذه المراجعة، سوف نستعرض بالتفصيل ميزات ومواصفات الهاتف Galaxy M35 ونقدم تقييم شامل لأدائه وجودته.

أبرز مواصفات هاتف Galaxy M35 5G

الهاتف الذكي سامسونج Galaxy M35 5G مجهز ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات لتمكينك من استخدام الجهاز لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

وبفضل معالج Exynos 1380 المتميز من إنتاج شركة سامسونج، يتمتع الهاتف بأداء استثنائي، حيث تم تحسين أداؤه بشكل كبير من خلال تطوير نظام التبريد المتطور المدمج به.

تم تزويد الهاتف سامسونج Galaxy M35 5G بواجهة OneUI 6.1 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الشركة بتوفير ترقيات نظام التشغيل Android لمدة 4 سنوات، مع توفير تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات.

أبرز مميزات هاتف Galaxy M35 5G