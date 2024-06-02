تحديث مفاجئ.. واتساب يُعلن مزايا وتحديث جديدة لمستخدمية منها الذكاء الاصطناعي والتخيل

تطبيق واتساب من أفضل التطبيقات التي هي متخصصة في المراسلة الفورية، وهو الأكثر استخدامًا بين ملايين التطبيقات الأخرى، بالإضافة إلى أن التطبيق يقدم تحديثات وتحسينات مستمرة وجديدة لكافة المستخدمين، ويمكنك الحصول عليها عقب تنزيل التطبيق على أجهزة الأيفون والأندرويد، وسنوضح لكم في السطور التالية بعض هذه التحديثات.

تحديث جديد في حالة الصوت

يقدم تطبيق واتساب “المراسلة الفورية” ميزة جديدة يتم من خلالها نشر بعض الملاحظات الصوتية التي هي طويلة كتحديث للحالة، بالإضافة إلى أنه يُتيح كذلك ميزة حالة الصوت الطويل لجميع المستخدمين ومشاركة الرسائل الصوتية، وتصل الملاحظات الصوتية إلى 30 ثانية، ويمكنك الحصول على هذا التحديث ليكون متاحًا على أجهزة الأندرويد وكذلك الأيفون، بحيث يعطي مرونة للمستخدم في التصفح بأمان.

ميزة التخيل وصور الذكاء الاصطناعي

كلا التحديثات ضمن الذكاء الاصطناعي ليُتيح للمستخدمين إنشاء العديد من الصور المخصصة، باستخدام المطالبات النصية، التي يتم على بناءها نموذج اللغة الكبير الخاص بميتا، وهو متوفر على الإصدار التجريبي لواتساب ضمن إصدار أندرويد “2.24.12.4”، وهو مقتصر في الوقت الحالي على ” Imagine”، وذلك في مناطق الولايات المتحدة وكذلك كندا واستراليا وجنوب أفريقيا والعديد من المناطق الأخرى التي تم تحديدها من قبل شركة ميتا، هذا وأن التطبيق يعمل كذلك ميزة تسهل على المستخدمين في إنشاء صور للعديد من الملفات الشخصية الخاصة بهم وتكون مدعومة بالذكاء بالمستقبل، وهو ضمن الإصدار التجريبي المتمثل في “2.24.11.17”.