ظهرت برابط شغال.. نتيجة الشهادة الاعدادية  2024 كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 كفر الشيخ التي ظهرت منذ ساعات قليلة من أكثر ما لاقى اهتمام الكثير في الفترة الأخيرة رغبة للاطمئنان على نجاح الطلبة والطالبات في امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني الذي انتهى منذ عدة أيام، ومنذ انتهائها وقد حرص الجميع على انتظار ظهورها سواء من أولياء الأمور أو من أبنائهم من طلاب الصف الثالث الإعدادي، ولأن ذلك أمر مهم بالنسبة للكثير أردنا اليوم توضيح كيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الخاص بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 كفر الشيخ

لقد تم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ بشكل فوري بعدما تم اعتمادها رسميًا من محافظ كفر الشيخ الدكتور أيمن مختار، وقد وضحت إدارة التربية والتعليم بكفر الشيخ نسب النجاح التي حققها الطلبة و الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والتي جاءت كما يلي:

بلغت نسبة نجاح التعليم الأساسي نحو 86.58 %.

نسبة نجاح الشهادة المهنية قد بلغت حوالي 91%.

بلغت نسبة النجاح بالنسبة للصم وضعاف السمع حوالي 98%.

وأخيرا نسبة نجاح ذوي البصيرة قد بلغت 100%.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 كفر الشيخ

الشهادة الإعدادية من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطلاب لأن بالمجموع النهائي الذي يحصل عليه الطالب فيها سوف يتحدد مصيره المستقبلي إما بدخول الثانوي العام أو الثانوي الفني، وبناءً على ذلك يترتب الكثير بالنسبة لمستقبله، لهذا نجد أن أولياء الأمور قبل أبنائهم ينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتيجة لمعرفة مستقبل أبنائهم، وقد تم الإعلان عنها مؤخرًا وتوفير الرابط التالي للاستعلام عنها بسهولة:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة كفر الشيخ.

يضغط الطالب بعد ذلك على خيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

اختيار المحافظة بعد ذلك وهي محافظة كفر الشيخ.

يكتب بعدها رقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح.

يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة بحث، وينتظر عرض النتيجة.

درجات الشهادة الاعدادية 2024 في الفصل الدراسي الثاني

يبلغ مجموع درجات العام الدراسي للفصل الأول والثاني 280 درجة، حيث أن مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني يبلغ 140 درجة، تقدر درجة اللغة العربية بحوالي 40 درجة، بينما اللغة الإنجليزية 30 درجة، والدراسات الاجتماعية 20 درجة، بينما الرياضيات 30 درجة، والعلوم 20 درجة.