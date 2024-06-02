“بدء توزيع 2500000 دينار مصرف الرافدين”!!.. المصرف يُبشر العراقيين الان

بدأ مصرف الرافدين منذ أيام في إطلاق سلف جديدة لأصحاب المهن الحرفية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصل قيمتها إلى 25 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى بعض القروض الأخرى التي تُحدد قيمتها وفقًا للمتقدمين إليها، وخاصة من هم يقومون بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة العراق، وفي السطور التالية سنتعرف معكم عن إجراءات الحصول على قرض الرافدين والشروط المطلوبة.

تفاصيل الحصول على قرض الرافدين 25 مليون دينار

ولكي يتم الحصول على قروض وتمويلات من مصرف الرافدين في العراق، لابد من اتباع مجموعة من الإجراءات الهامة التي من بينها التالي:-

يتراوح قيمة القرض من 5 مليون إلى 25 مليون دينار عراقي.

بالإضافة إلى أن المصرف يقوم بعمل دراسة ميدانية لجميع المشروعات متناهية الصغر.

القرض يمكنك سدادها على أقساط متساوية وبفوائد مخفضة.

يمكن استقطاع الأقساط من الراتب المستحق للمتقاعد أو الموظف.

تصل نسبة الفائدة إلى 5% سنويًا.

ألا يكون المتقدم قد حصل على أي تمويل أو قرض من أي مصرف أخر وتقديم براءة ذمة بذلك.

مستندات الحصول على قرض الرافدين

وحدد مصرف الرافدين بعض الوثائق التي يجب أن يحضرها المتقدم لحصوله على تمويل أو قرض، وفقًا للأتي:-