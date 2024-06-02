ظهرت الآن برابط مباشر استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط نتيجة نت

اعتمد محافظ المنيا نتيجة الثالث الإعدادي حيث أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد جهود حثيثة من قبل لجان التصحيح والتقييم، للاطلاع على النتيجة، يمكن الطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام من خلال موقع “نتيجة نت” عبر الرابط المباشر المخصص لنتائج الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا، نجدر بالذكر أن هذه النتيجة تعتبر حاسمة لمئات الطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة أداءهم الدراسي ومستوى تحصيلهم خلال الفترة الدراسية الأخيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر موقع “نتيجة نت” بسهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب زيارة الموقع والبحث عن “نتائج الامتحانات” على الصفحة الرئيسية. ثم، يتعين على الطلاب اختيار نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني من العام 2024 من القائمة المنسدلة. بعد ذلك، يجب إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في الحقول المخصصة. في النهاية، عليه الضغط على زر “الاستعلام” للاطلاع على النتيجة التي يرغب في معرفتها.

بهذا يمكنك الاطلاع على نتائج الصف الثالث الاعدادي لمحافظة المنيا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا

أعلن اليوم عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024 بمحافظة المنيا بإشراف اللواء أسامة القاضي، بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية 75.27%. حضر الإعلان حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورئيس لجنة النظام والمراقبة محمد أحمد علي، بالإضافة إلى وكيل اللجنة محمد مختار فولى، بعث اللواء أسامة القاضي بتهانيه الحارة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، معبرًا عن أمنياته بمزيد من التفوق والنجاح لهم في المستقبل.