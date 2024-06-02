“وفري فلوسك واعمليها في البيت” طريقة عمل الكيكة الهشة بمكونات بسيطة في عشر دقايق بس

طريقة عمل الكيكة الهشة من أشهر الحلويات التي تحظى بشعبية واسعة، تتميز هذه الكيكة بقوامها الخفيف ونكهتها الغنية التي تجعلها خيار مثالي لمختلف المناسبات، سواء كانت حفلات عيد الميلاد أو التجمعات العائلية أو حتى كوجبة خفيفة مع كوب من الشاي أو القهوة، يعود سر نجاح الكيكة الهشة إلى التوازن بين المكونات وطريقة التحضير الدقيقة التي تضمن الحصول على كيك طري ومنتفخ، في هذا المقال، سنقدم بطريقة سهلة ومضمونة، مع بعض النصائح التي ستساعدك على تحقيق أفضل النتائج.

طريقة عمل الكيكة الهشة

المكونات

1 ½ كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب حليب

½ كوب زيت نباتي

3 بيضات

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة، ادهني قالب الكيك بالزيت أو الزبدة ورشيه بقليل من الدقيق لمنع التصاق الكيك. في وعاء كبير، انخلي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، هذا يضمن توزيع المكونات بشكل متساوٍ ويساعد على تحقيق قوام هشة. في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط خفيفا. أضيفي الزيت والحليب إلى خليط البيض واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات جيدًا. أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السائل مع التحريك بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو خلاط يدوي حتى تحصلي على عجينة ناعمة وخالية من الكتل. صبي العجينة في القالب المجهز ووزعيها بالتساوي. اخبزي الكيكة في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (يمكنك اختبار النضج باستخدام عود خشبي؛ إذا خرج نظيف فهذا يعني أن الكيكة قد نضجت). اتركي الكيكة لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقليها إلى رف التبريد لتبرد تمامًا.

نصائح للحصول على كيكة هشة