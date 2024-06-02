الآن خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالاسم عبر موقع نتائجنا في جميع محافظات العراق

تزايدت معدلات البحث عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول وخاصة بعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في العراق، وذلك لأن هذه المرحلة الدراسية من الفترات المهمة في المسار التعليمي للطلاب في العراق، ووفقًا لمصادر رسمية من المقرر أن يتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 قبل عيد الأضحى.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

الجدير بالذكر أن الطلاب يواصلون حاليًا أداء امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول للعام الدراسي 2024، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس القادم، وبعد انتهاء الامتحانات، ستبدأ عملية تصحيح أوراق الامتحانات فورًا حيث سيتم التصحيح بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة بالكامل، ويشرف وزير التربية والتعليم في العراق شخصيًا على عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، نظرًا لأهمية هذه المرحلة في النظام التعليمي العراقي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في بداية الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يستطيع الطلاب في العراق استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من خلال موقع نتائجنا باتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع “نتائجنا“.

انقر على قسم “نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024”.

حدد بعد ذلك اسم المحافظة واضغط على “تنزيل” لتنزيل النتيجة على الجهاز الخاص.

تمهل بضع لحظات حتى يتم تحميل كشوفات النتائج بصيغة PDF على جهازه.

والجدير بالذكر أن موقع “نتائجنا” يوفر النتائج من خلال اسم الطالب والرقم الامتحاني، كما يتيح تحميل النتائج بصيغة PDF، مما يسهل على جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر.

يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا بعدما يتم اعتماد النتيجة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث سيتم رفع الكشوف رسميا على الموقع وتوفيرها ايضا بالمدارس في كافة المحافظات.