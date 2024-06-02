بعد الانتظار الطويل! واتساب الذهبي 2024 ينزل بأفضل إصداراته بمميزات مُذهلة!

قام المطور بالإعلان عن تحديث جديد لواتساب الذهبي بمميزات عديدة، حيث تم إضافة الكثير من المزايا الرائعة جدًا والتي يتلهف لها الكثير من المستخدمين في الإصدار الأخير، الأمر الذي ساهم في تحسين جودة التطبيق بشكل كبير جدًا وملحوظ، والجدير بالذكر أن شهرة هذا التطبيق فاقت شهرة الكثير من التطبيقات الأخرى الخاصة بالدردشات والمراسلات وذلك على مستوى أنحاء العالم، وسوف نوضح لكم المعلومات الخاصة بالإصدار الجديد خلال مقالنا.

إصدار جديد من الواتساب الذهبي WhatsApp Gold

عندما نتحدث عن إصدار WhatsApp Gold بمميزات جديدة، فيجب أن نذكر مجموعة من المعلومات الهامة المتعلقة بالتطبيق والتي تتمثل فيما يلي:

أولًا ينبغي أن نذكر أن واتساب الذهبي يتيح إمكانية إخفاء حالة الظهور، وأيضًا حالة وجودهم في التطبيق.

كذلك يمكن للعملاء إخفاء علامة الصح ذات اللون الأزرق التي نعرف من خلالها أنه تمت قراءة رسائلنا، الأمر الذي ينتح المستخدمين الخصوصية اللازمة.

وأيضًا يوفر الواتساب الذهبي إمكانية إرسال الملفات بأحكام كبيرة عكس التطبيق الأصلي، مما يعطي للمستخدمين حرية كبيرة في استخدام الوسائط الخاصة بهم.

مميزات الواتساب الذهبي

يمتلك الواتساب الذهبي الكثير من المزايا التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها بشكل كبير، والتي من أبرزها ما يلي: