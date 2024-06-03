مليون مبروك لأهل المركز .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم مركز سنورس 2024

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط رسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، في الوزارة تسعى بصورة دائمة إلى أن تجعل جميع الخدمات التعليمية متوفرة للطلاب إلكترونيًا، فمن ضمن تلك الخدمات التي اتاحتها للطلاب خدمة الاستعلام عن النتيجة، فالوزارة تريد دومًا أن توفر على الطلاب الوقت وكذلك الجهد، وقد أتاحت لهم تلك الخدمة لكي يتعرفوا على نتيجتهم بسهولة عقب ظهورها بشكل رسمي، واعتمادها من السيد المحافظ، وفيما يلي سنوضح لكم رابط الاستعلام عنها لتتمكنوا من الاطلاع على النتيجة في حال ظهورها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم مركز سنورس

تستطيعون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم بالانتقال إلى موقع الوزارة الرسمي من هنا، ومن ثم كتابة رقم جلوس الطالب والحصول على النتيجة في الحال، وتجدر الإشارة بأن النتيجة ظهرت بشكل رسمي في هذه المحافظة “الفيوم”.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2024

قام الدكتور أحمد الأنصاري الذي يكون محافظ محافظة الفيوم باعتماد في يوم الأربعاء الذي مضى نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 وذلك في ديوان عام الخاص بالمحافظة بمعدل النجاح يبلغ حتى 73.35٪، وهذا بحضور الدكتور محمد عماد الذي يكون نائب محافظ محافظة الفيوم بالإضافة إلى وكيل وزاره التربيه والتعليم في المحافظة سماح ابراهيم وقام الدكتور احمد الانصاري بالتأكيد على أن إجمالي عدد الطلاب الطالبات الذين قاموا بتأدية الامتحانات 63633 طالب وطالبة، وأوضح أن فتح باب التظلمات سوف يكون بدءا من اليوم الذي يكون موافق الرابع من شهر يونيو القادم 2024 وهذا حتى 14 يوما ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم قامت بالتنويه عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة من خلال موقع الوزارة.