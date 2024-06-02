اشتريه وانت مغمض وهتدعيلي.. تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy M35

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy M35 في السوق البرازيلي حيث ينضم إلى فئة الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة كما يتميز الهاتف بمواصفات ممتازة حيث يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة وبدقة QHD لتوفير تجربة مشاهدة رائعة كما تضيف تفاصيل الشاشة العالية الجودة والسطوع القوي إلى جاذبية الهاتف في هذه المقدمة سنلقي نظرة على المواصفات الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy M35 ونتعرف على ما يقدمه هذا الهاتف الجديد لمستخدمي الفئة المتوسطة في السوق البرازيلي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M35

يتميز هاتف Samsung Galaxy M35 بمواصفات مميزة تجعله خيارا جذابا في فئة الهواتف الذكية للفئة المتوسطة فمن أهم هذه المميزات:

يتمتع الهاتف بمعالج قوي من نوع Exynos 1380 مع 8 نوى ومعالج رسومي Mali-G68 مما يوفر أداء سلسا وفعالية في استهلاك الطاقة.

تأتي الكاميرا الخلفية بثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل و 8 ميجابكسل و 5 ميجابكسل بينما تمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل لتلبية احتياجات التصوير.

يضم الهاتف مساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت لتخزين وتشغيل الملفات والتطبيقات بكفاءة.

تعمل الشاشة Super AMOLED المقاسة 6.6 بوصة بجودة FHD ومعدل تحديث 120 هرتز على تقديم تجربة تصفح ممتازة.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة Samsung One UI 6.1 ويتميز ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

يتميز التصميم الجذاب للهاتف بأبعاد مناسبة تبلغ 162.3 × 78.6 × 9.1 ملم مما يجعله مريحا في الاستخدام اليومي.

سعر هاتف Samsung Galaxy M35

يتوفر هاتف Samsung Galaxy M35 في الأسواق الخارجية بسعر يبلغ حوالي 470 دولار أمريكي لنسخة الهاتف الوحيدة التي تأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت كما يجب مراعاة أن الأسعار قد تختلف بين البلدان وقد تتأثر بالعوامل المحلية مثل الضرائب والرسوم الجمركية وتكاليف الشحن. .