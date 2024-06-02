الحكومة الجزائرية توضح طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بالزيادة الجديدة 2024

الموضوع الأكثر اهتماما بين المتقاعدين في الجزائر حاليا هو معرفة الجدول الزمني لزيادة الرواتب، بعد إعلان صرف زيادة في الرواتب قبل عيد الأضحى، مما دفع الكثيرين للبحث عن هذا الجدول بشكل مكثف يجب التنبيه إلى أن هناك اختلافا في الرواتب بين متقاعدين حسب الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها، وقد يصل هذا الفارق إلى 100 دينار جزائري أو أكثر لذا، سوف نوضح فيما يلي جدول الزيادة وقيم كل رتبة بالتفصيل تابع الفقرات التالية للمزيد من المعلومات.

الكشف عن قيمة زيادة راتب التقاعد 2024 في الجزائر

توضح وزارة المالية الجزائرية الجدول الجديد لرواتب المتقاعدين داخل الوطن الجزائري، بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة للمستفيدين يتضمن الجدول الجديد التالي:

تم تحديد قيمة الزيادة للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب لا تتجاوز 20 ألف دينار جزائري عند 1000 دينار جزائري.

أما بالنسبة للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب تزيد عن 20 ألف دينار، تم تحديد الزيادة عند 800 دينار جزائري.

وبالنسبة للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب تتراوح بين 50 ألف و80 ألف دينار، ستكون الزيادة 3% من قيمة الراتب الإجمالية.

أما المتقاعدين الذين يتلقون رواتب تزيد عن 80 ألف دينار، فتم تحديد الزيادة عند 2% من قيمة الراتب الإجمالية.

ما هي طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في الجزائر 2024 بالخطوات؟

الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة العمل والتشغيل الجزائرية تتيح للمتقاعدين إمكانية الاطلاع على مبالغ التقاعد المستحقة للقيام بذلك، يتبع المستخدمون الخطوات التالية: