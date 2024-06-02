أعشاب طبيعية لتخفيض الكولسترول.. حلول فعالة من الطبيعة!

الكولسترول من أكثر أنواع الدهون التي لها دور رئيسي في الكثير من الوظائف المتنوعة في الجسم، مثل إنشاء الغشاء الخلوي، إنتاج الهرمونات والمواد المهمة من أجل هضم الدهون، لكن زيادة في الدم، يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، مما يضطر الكثير إلى تناول العقاقير التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الكبد فيما بعض، يكون الأفضل في هذه الحالة، هو الاتجاه إلى شرب الأعشاب الطبيعية، حيث يوجد العديد من الأعشاب التي تساعد على تقليل الكولسترول، اليوم سنقدم لكم أفضل أعشاب لتقليل الكولسترول

أعشاب لتقليل الكولسترول

فلا يوجد أفضل من الأعشاب الطبيعية لاستخدامها لمعالجة الكوليسترول المرتفع، تكلفتها بسيطة مقارنة بأسعار الأدوية، إضافة إلى أنها آمنة تماما، لذلك جمعنا لكم أقوى الأعشاب الطبيعية للتخلص من الكولسترول من خلال فيما يلي:

الثوم

أظهرت الكثير من الدراسات التي أجريت، مدى فعالية الثوم في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم من خلال تثبيت الكولسترول في الكبد.

الحلبة

أثبتت دراسة قامت بنشرها مجلة Bangladesh Journal of Pharmacology عام 2006 أن عندما يتم تناول بذور الحلبة بشكل يومي، يؤدي إلى إنخفاض نسبة الكوليسترول في الدم.

الريحان

أظهرت العديد من الدراسات بأن الريحان من أكثر الأعشاب الطبيعية التي لها دور كبير في انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم.

الكركم

أجرى العديد من الدراسات على الحيوانات التي تثبت أن الكركم يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

إكليل الجبل

إكليل الجبل أو الروز ماري من الأعشاب التي تعمل على تقليل الكولسترول في أقل وقت.

الزنجبيل

تناول الزنجبيل بشكل يومي يعمل على انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم.

الميرمية

أثبتت الكثير من الدراسات أن تناول الميرمية بشكل يومي يساعد على انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم مع ارتفاع نسبة الكوليسترول الجيد.

عشبة المر

الكثير لا يعرف هذه العشبة، لكنها من الأعشاب التي تساعد تقليل الكولسترول، كما أنها مسكن للألم والالتهابات.

الخضار والفواكه

يوجد العديد من الخضروات والفواكه التي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، مثل الجزر، الفراولة، الطماطم، الخوخ، التوت.

قدمنا لكم اليوم أفضل أعشاب لتقليل الكولسترول في الدم، إذا كنت تعانين من الكوليسترول المرتفع في الدم، فهذه الأعشاب مناسبة كثيرا.