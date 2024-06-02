ظهرت الان.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024 عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الثاني الدور الأول للعام 2024، حيث يهتم الآلاف من طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية، بمعرفة الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، وينتظر الجميع وسط حالة من الترقب والقلق الموعد المحدد الذى سيتم اعتماد النتيجة رسميًا، حتى يتمكنوا من معرفة مستواهم التعليمي في تلك الامتحانات، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية، خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على النتيجة بكل دقه.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية ترم ثاني 2024:

من خلال موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة المنوفية تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية برقم الجلوس، وذلك عقب رفع النتيجة عبر الموقع، وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قد أعلنت عن انتهاء تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية الترم الثاني الدور الأول، وتم رصد جميع الدرجات، وسيتم عرض النتيجة على محافظ الاقليم من أجل الاعتماد الرسمي لها، حتى تكون جاهزه لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للاطلاع عليها، عبر رابط موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة المنوفية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024:

اتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، رابط موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي عبر الموقع الإلكتروني، من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية.: