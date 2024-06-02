“نزلها وارتاح من الزن” تردد قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل والعرب سات بجودة HD

samar adel تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“نزلها وارتاح من الزن” تردد قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل والعرب سات بجودة HD
تردد قناة وناسة كيدز

تردد قناة وناسة كيدز الذي يريد الجميع معرفته بسبب الأغاني المفيدة والمسلية والتعليمية الذي تقدمها القناة، وأيضا تعتبر قناة وناسة من أفضل وأشهر القنوات الذي تقدم أغاني مفيدة ومسلية للصغار، وتعمل القناة على تسلية وتعليم الأطفال بطريقة جديدة ومختلفة، ومن مميزات القناة إنها تقدم محتواها الترفيهي والتعليمي على مدار 24 ساعة بالمجان.

تردد قناة وناسة كيدز

تردد قناة وناسة الذي تغيره القناة كل عام لرفع مستوى دقة الأغاني والبرامج التي تقدمها القناة ولزيادة محبين القناة وتردد هذا العام كالاتي:

الجودةمعدل الاستقطابمعدل تصحيح الخطأمعدل الترميزالترددالقمر الصناعي
SDعمودي6/52750011430نايل سات
HDافقي4/32750011270عرب سات

طريقة تنزيل تردد وناسة الجديد

في هذه الأوقات تغير قناة وناسة ترددها لرفع الدقة وسنوضح الآن طريقة تنزيل التردد الجديد للقناة:

  1. في البداية قم بالدخول على القائمة في الريموت.
  2. ثم ادخل على التركيب.
  3. وادخل قائمة الترددات.
  4. وادخل المعلومات الذي أعطيناك إياها فيما سبق.
  5. وانتظر قليلا وستزهر لكا قائمة من القنوات الجديدة.
  6. وأخطر وناسة واضغط تثبيت.

مميزات قناة وناسة بيبي

تتمتع قناة وناسة بمميزات كثيرة وسنريك أبرزهم في السطور الأتية:

  • المحتوى المميز الذي تقدمة القناة الذي يساعد في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم الألعاب.
  • وتقوم ببث محتواها المفيد والمسلي طوال 24 ساعة.
  • وتسهم في تقديم محتوى مناسب وترفيهي مناسب للصغار.

أشهر أغاني وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة أغاني كثيرة ومتعددة ومتنوعة و أشهرهم:

  • اغنية لوليات صغار
  • اغنية من اللي سرق الجزم
  • اغنية شو بتقول الحيوانات
  • اغنية لا تفتح الباب
  • اغنية لولو الشرطية
  • واغنية بيب بيب
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معلومات الكاتب
samar adel

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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