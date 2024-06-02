“نزلها وارتاح من الزن” تردد قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل والعرب سات بجودة HD

تردد قناة وناسة كيدز الذي يريد الجميع معرفته بسبب الأغاني المفيدة والمسلية والتعليمية الذي تقدمها القناة، وأيضا تعتبر قناة وناسة من أفضل وأشهر القنوات الذي تقدم أغاني مفيدة ومسلية للصغار، وتعمل القناة على تسلية وتعليم الأطفال بطريقة جديدة ومختلفة، ومن مميزات القناة إنها تقدم محتواها الترفيهي والتعليمي على مدار 24 ساعة بالمجان.

تردد قناة وناسة كيدز

تردد قناة وناسة الذي تغيره القناة كل عام لرفع مستوى دقة الأغاني والبرامج التي تقدمها القناة ولزيادة محبين القناة وتردد هذا العام كالاتي:

الجودة معدل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ معدل الترميز التردد القمر الصناعي SD عمودي 6/5 27500 11430 نايل سات HD افقي 4/3 27500 11270 عرب سات

طريقة تنزيل تردد وناسة الجديد

في هذه الأوقات تغير قناة وناسة ترددها لرفع الدقة وسنوضح الآن طريقة تنزيل التردد الجديد للقناة:

في البداية قم بالدخول على القائمة في الريموت. ثم ادخل على التركيب. وادخل قائمة الترددات. وادخل المعلومات الذي أعطيناك إياها فيما سبق. وانتظر قليلا وستزهر لكا قائمة من القنوات الجديدة. وأخطر وناسة واضغط تثبيت.

مميزات قناة وناسة بيبي

تتمتع قناة وناسة بمميزات كثيرة وسنريك أبرزهم في السطور الأتية:

المحتوى المميز الذي تقدمة القناة الذي يساعد في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم الألعاب.

وتقوم ببث محتواها المفيد والمسلي طوال 24 ساعة.

وتسهم في تقديم محتوى مناسب وترفيهي مناسب للصغار.

أشهر أغاني وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة أغاني كثيرة ومتعددة ومتنوعة و أشهرهم: