شعرك خفيف تعالي أقولك على أفضل تسريحات للشعر الخفيف.. اعملي نيولوك جديد في العيد!

الشعر الخفيف من أكثر أنواع الشعر التي تسبب إزعاج للكثير من الفتيات والسيدات، لأنه يعطي مظهر جيد للشعر، لكن بالرغم من ذلك يعتبر من أكثر أنواع الشعر التي يمكن التحكم بها بكل سهولة، نظرا لأنه يكون خفيف، لكن العديد من الفتيات يجدون صعوبة ويخجلون أن يقوموا بعمل تسريحه حتى لا يبيين أنه خفيف، لكن يوجد العديد من تسريحات الشعر التي تساعد على إعطاء للشعر كثافة أكثر اليوم سنقدم لكم أفضل تسريحات للشعر الخفيف بأدوات بسيطة.

أفضل تسريحات للشعر الخفيف

يوجد الكثير من تسريحات التي تناسب لمن يمتلكون شعر خفيف، أبرزها ديل الحصان، يساعد كثيرا على إعطاء كثافة الشعر أكثر، للتعرف على كيفية عمل التسريحة تابعي فيما يلي:

الأدوات المستخدمة:

فرشاة شعر.

ربطات شعر مطاطية.

مشابك.

مرش.

الطريقة:

نرش الشعر باستخدام المرش حتى يعطي للشعر ملمس ناعم وحجم مناسب.

نقوم برفع ½ الجزء علوي من الشعر ونترك الغرة، نربط الشعر على هيئة ديل حصان.

نأخذ خصلة من الشعر المربوط نلفها حول الربطة المطاطية، ثم تثبتها بمشبك.

نقوم بجمع الجزء المتبقي من الشعر، نربطة على هيئة ديل حصان ثاني يكون تحت الأول.

نمشط الشعر المربوط باستخدام المشط من أسفل إلى أعلى من أجل أن يعطي حجم أكبر.

نقوم بتمرير ذيل الحصان الأول حول الثاني من أجل إكمال الشكل المراد.

تسريحة الكعكة الفوضوية

تعتبر من أكثر تسريحات الشعر التي تعطي كثافة للشعر بشكل كبير، للتعرف على طريقة تحضيرها، تابعي فيما يلي:

الأدوات المستخدمة:

مشط.

ربطة شعر مطاطية.

مشابك.

مرش.

الطريقة: