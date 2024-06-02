ثبتها الآن في خطوتين فقط .. تردد قناة ماجد 2024 الجديد للأطفال متاح على القمر الصناعي نايل سات

يتطلع العديد من الآباء وكذلك الامهات الى إتاحة محتوى ترفيهي وايضا هادف تعليمي ملائم لأطفالهم ويكون متوافق مع جميع القيم الاسلاميه وايضا مختلف الثقافة المجتمعية ومن الجدير بالذكر أن قناة ماجد تكون من بين القنوات الرائدة التي تقدم أفضل محتوى للأطفال الصغار بشكل يلبي تلك الاحتياجات والمتطلبات، وتقوم القناة بتقديم سلسلة مختلفة من أجمل البرامج الكرتونية الترفيهية والمفيده بالاضافة إلى الأناشيد و الأغاني الهادفة وتقوم القناة بالحرص على التركيز على كل من القيم الأخلاقية بالإضافة إلى جميع القيم الذهنية في حيز الترفيه وايضا التعليم سوف نرفق لكم تردد هذه القناه.

تردد قناة ماجد

قناة ماجد من القنوات الجميلة والرائعة التي تعرض محتوى كرتوني مميز وكذلك هادف للأطفال الصغار، وقد جاء ترددها على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد الخاص بالقناة يكون 11411

كذلك معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500

معدل الاستقطاب عمودي

كما أن القمر الصناعي للقناة يكون نايل سات

خطوات تثبيت قناة ماجد للأطفال

حتى تستفيد من المحتوى المقدم من جانب قناة ماجد للأطفال فإنه هناك خطوات سلسة يمكنك أن تضبط القناة من خلالها وهي كما يلي: