ثبتها الآن في خطوتين فقط .. تردد قناة ماجد 2024 الجديد للأطفال متاح على القمر الصناعي نايل سات

يتطلع العديد من الآباء وكذلك الامهات الى إتاحة محتوى ترفيهي وايضا هادف تعليمي ملائم لأطفالهم ويكون متوافق مع جميع القيم الاسلاميه وايضا مختلف الثقافة المجتمعية ومن الجدير بالذكر أن قناة ماجد تكون من بين القنوات الرائدة التي تقدم أفضل محتوى للأطفال الصغار بشكل يلبي تلك الاحتياجات والمتطلبات، وتقوم القناة بتقديم سلسلة مختلفة من أجمل البرامج الكرتونية الترفيهية والمفيده بالاضافة إلى الأناشيد و الأغاني الهادفة وتقوم القناة بالحرص على التركيز على كل من القيم الأخلاقية بالإضافة إلى جميع القيم الذهنية في حيز الترفيه وايضا التعليم سوف نرفق لكم تردد هذه القناه.
تردد قناة ماجد
قناة ماجد من القنوات الجميلة والرائعة التي تعرض محتوى كرتوني مميز وكذلك هادف للأطفال الصغار، وقد جاء ترددها على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:
- التردد الخاص بالقناة يكون 11411
- كذلك معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500
- معدل الاستقطاب عمودي
- كما أن القمر الصناعي للقناة يكون نايل سات
خطوات تثبيت قناة ماجد للأطفال
حتى تستفيد من المحتوى المقدم من جانب قناة ماجد للأطفال فإنه هناك خطوات سلسة يمكنك أن تضبط القناة من خلالها وهي كما يلي:
- في البداية يتوجب عليك الانتقال الى اعدادات الرسيفر.
- من ثم الضغط على زر البحث عن قنوات انتقاء القمر.
- كتابة التردد، وومن ثم سوف تظهر امامك ويتم ضبطها بنجاح، ويمكن لكل الأطفال الصغار مشاهدة المحتوى المقدم من جانب القناة و يستمتعوا بوقتهم في قضاء افضل وقت ممتع أمام التلفاز لمشاهدة قناة ماجد.