رابط شغال minia.gov.eg.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا التي يرغب العديد من الطلاب والطالبات التعرف عليها، حيث تعد محافظة المنيا من أوائل المحافظات التي رصدت وجمعت الدرجات وقامت بالاعلان عن النتيجة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 107 الف طالب وطالبة، وشهد هذا العام نسبة نجاح كبيرة عن الأعوام السابقة، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

لقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني، وذلك بعد أن استغرقت عملية التصحيح ما يقرب من عشرة أيام وذلك في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا سواء في شمال ووسط وجنوب المنيا، كما أكدت أنه وصل عدد الطلاب هذا العام نحو 107 آلاف طالب وطالبة، كما أكدت أنه تم تفقد سير الامتحانات والتي انتهت في 21 مايو ووصلت نسبة النجاح حوالي 74.29%، كما تمت عملية التصحيح بشفافية ودقة عالية، كما تم مراجعة الدرجات وتجميعها بواسطة متخصصين، كما تم اعتمادها من قبل محافظ المنيا ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا minia.gov.eg نتائج الإعدادية 2024

يمكنك وبكل سهولة التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية بمجرد الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا وذلك بعد اعتماد محافظ المنيا لكافة الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة وتم مراجعتها بواسطة متخصصين وذلك من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني واتباع الخطوات التي يحددها الموقع وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: