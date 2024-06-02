مبروك للجميع.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2024 برقم الجلوس والاسم عبر موقع التربية والتعليم

ساعات قليلة ويتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2024 بجميع المحافظات لذلك ارتفع البحث من قبل الطلاب وأولياء الامور للاستعلام عن النتيجة وذلك يرجع إلى أهمية هذه المرحلة الدراسية التي من خلالها تنتقل الطلاب إلى و مدارس الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية ومنها للانتقال إلى المرحلة الأكاديمية وخلال هذا التقرير سوف نوضح لكم رابط الحصول علىى النتيجة حتى يحصل عليها الطلاب بسهولة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2024
قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2024 الكترونيا حتى يحصل عليها الطلاب بسهولة دون الذهاب إلى المدارس ومن المقرر انه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من عملية تصحيح اوراق الطلاب و والتأكد من أنه كل الطالب ياخذ حقه في الدرجات لتجنب حدوث أخطاء كما يستطيع الطلاب من جميع المحافظات الحصول على النتيجة فور انتهاء المديريات التعليمية من عمليات تصحيح الأوراق للطلاب ثم بعد ذلك اعتماد النتيجة والاعلان عنها رسميا لرفعها على كافة المنصات الرسمية وبعدها سوف تكون متوفرة بجميع المدارس.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني
يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات بسهولة الكترونياً عن طريق المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية و بوابة التعليم الأساسي للحصول على النتائج فورا اعتمادها مباشرة وذلك من خلال هذه الخطوات التي تتمثل في التالي:
- الدخول على المنصة الإلكترونية لبوابة التعليم الأساسي من هنا.
- ثم انقر على المحافظة التابعة للطالب.
- ثم اضغط على ايقونة الصف الدراسي الثالث الترم الثاني.
- وادخل رقم جلوس الطالب المستلم والرقم القومي الخاص به واسم الطالب بالكامل رباعي.
- والتأكد من جميع البيانات المدخله ثم انقر على ايقونة الاستعلام.
- وبعدها سوف تظهر لك النتيجة على الشاشة بالدرجات والمجموع الكل.