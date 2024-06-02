نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بين أيديكم! اضغط على الرابط لمعرفة نتيجتك الآن!

أصبح لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول جميع المحافظات العراقية 2024 من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور والطلاب داخل العراق، وذلك بالتزامن مع انتهاء جميع الطلاب من الاختبارات الخاصة بهم في يوم 5 من شهر يونيو الجاري، كذلك فقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن البدء في عملية التصحيح وأيضًا المراجعة مباشرة بعد الانتهاء من الاختبارات، وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة بشكل سريع قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول جميع المحافظات العراقية 2024

قامت وزارة التربية العراقية بتوفير لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول جميع المحافظات العراقية 2024، وذلك حتى يتمكن الطلاب من التعرف على النتائج الخاصة بهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس داخل كافة محافظات العراق، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

أولًا يتم الولوج إلى موقع نتائجنا.

بعدها ينبغي اختيار الأيقونة الخاصة بـ نتائج الثالث المتوسط الدور الاول عام

ثم حدد المحافظة التي تكون تابع إليها.

بعدها يتم إدخال الرقم الامتحاني.

ثم انقر على ايقونة استعلام.

وأخيرًا سوف تظهر النتيجة أمامك.

نتائج الثالث متوسط 2024

يجب أن نوضح أن الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق ما زالت قائمة حتى وقتنا هذا، وبسبب التوتر والقلق الذي يسيطر على أولياء الأمور والطلاب فيما يتعلق بالنتيجة، قامت وزارة التربية العراقية بطمئنة الطلاب وأكدت على البدء في عملية المراجعة والتصحيح فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، كذلك نوهت الوزارة أنه سوف يتم التشديد على جميع لجان الكنترول وذلك لضمان الشفافية والدقة خلال هذه العملية الهامة جدًا، كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم إتباع جميع الإجراءات حتى تنتهي فترة الامتحانات بشكل سلس ويسير على كافة الطلاب.